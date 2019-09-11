Омский перевозчик бросил 330 детей на открытой местности

Из-за форс-мажора с перевозчиком дети и их сопровождающие на протяжении долгого времени находились на открытой местности и не могли добраться до пункта назначения. В связи с этим прокуратура, а затем и Западно-Сибирское МУГАДН устроили внеплановые проверки ООО «Авто Трафик».