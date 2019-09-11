Омский перевозчик бросил 330 детей на открытой местности

Posted 11 сентября 2019, 04:11
Published 11 сентября 2019, 04:11
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Из-за форс-мажора с перевозчиком дети и их сопровождающие на протяжении долгого времени находились на открытой местности и не могли добраться до пункта назначения. В связи с этим прокуратура, а затем и Западно-Сибирское МУГАДН устроили внеплановые проверки ООО «Авто Трафик».
Выяснилось, что перевозчик допускает многочисленные нарушения лицензионных требований. Среди нарушений значатся: отсутствие надлежащей квалификации водителей по оказанию первой медицинской помощи, непрохождение водителями послерейсовых медицинских осмотров, периодических медкомиссий и отсутствие сезонного инструктажа.
На основании выявленных нарушений Западно-Сибирское МУГАДН вынес директору «Авто Трафика» предписание. Сейчас решается вопрос о привлечении ответственных лиц к административной ответственности.