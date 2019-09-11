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Posted 11 сентября 2019, 04:11

Published 11 сентября 2019, 04:11

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омский перевозчик бросил 330 детей на открытой местности

Омский перевозчик бросил 330 детей на открытой местности

11 сентября 2019, 04:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Компания ООО «Авто Трафик», взявшая на себя обязательство осуществить перевозку 330 детей из города Омска до санаторно-оздоровительного лагеря в районе деревни Крутые Луки Калачинского района, не предоставила автобусы в нужный момент, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Из-за форс-мажора с перевозчиком дети и их сопровождающие на протяжении долгого времени находились на открытой местности и не могли добраться до пункта назначения. В связи с этим прокуратура, а затем и Западно-Сибирское МУГАДН устроили внеплановые проверки ООО «Авто Трафик».

Выяснилось, что перевозчик допускает многочисленные нарушения лицензионных требований. Среди нарушений значатся: отсутствие надлежащей квалификации водителей по оказанию первой медицинской помощи, непрохождение водителями послерейсовых медицинских осмотров, периодических медкомиссий и отсутствие сезонного инструктажа.

На основании выявленных нарушений Западно-Сибирское МУГАДН вынес директору «Авто Трафика» предписание. Сейчас решается вопрос о привлечении ответственных лиц к административной ответственности.

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