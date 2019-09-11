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Posted 11 сентября 2019, 00:36

Published 11 сентября 2019, 00:36

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

На опасном перекрестке в Омске изменили работу светофора

На опасном перекрестке в Омске изменили работу светофора

11 сентября 2019, 00:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня, 11 сентября, в Омске в зоне повышенной аварийности с плотным трафиком движения, на перекрестке улиц проспект Мира и Тварковского, изменят работу светофора, сообщили в пресс-службе Администрации города Омска.

Корректировка работы светофорного объекта связана с тем, что на данном перекрестке водителям часто приходилось завершать движение уже на красный сигнал светофора. Данное обстоятельство является потенциально провоцирующим фактором создания аварийных ситуаций.

С сегодняшнего дня длительность промежуточных тактов двух транспортных фаз цикла регулирования будет увеличена. Теперь автомобилисты, движущиеся в левоповоротных потоках, будут успевать освободить зону перекрестка, минуя пересечения с транспортом и пешеходами, которые начинают движение на свой разрешающий сигнал.

Водителей и пешеходов просят быть внимательнее при пересечении перекрестка, четко следовать указаниям светофора.

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