На опасном перекрестке в Омске изменили работу светофора

Posted 11 сентября 2019, 00:36
Published 11 сентября 2019, 00:36
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Корректировка работы светофорного объекта связана с тем, что на данном перекрестке водителям часто приходилось завершать движение уже на красный сигнал светофора. Данное обстоятельство является потенциально провоцирующим фактором создания аварийных ситуаций.
С сегодняшнего дня длительность промежуточных тактов двух транспортных фаз цикла регулирования будет увеличена. Теперь автомобилисты, движущиеся в левоповоротных потоках, будут успевать освободить зону перекрестка, минуя пересечения с транспортом и пешеходами, которые начинают движение на свой разрешающий сигнал.
Водителей и пешеходов просят быть внимательнее при пересечении перекрестка, четко следовать указаниям светофора.