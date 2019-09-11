На опасном перекрестке в Омске изменили работу светофора

С сегодняшнего дня длительность промежуточных тактов двух транспортных фаз цикла регулирования будет увеличена. Теперь автомобилисты, движущиеся в левоповоротных потоках, будут успевать освободить зону перекрестка, минуя пересечения с транспортом и пешеходами, которые начинают движение на свой разрешающий сигнал.