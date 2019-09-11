Молодого омича отправили в колонию за вождение в алкогольном опьянении

Posted 11 сентября 2019, 03:48
Published 11 сентября 2019, 03:48
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Молодого человека инспекторы УГИБДД остановили на улицах Исилькуля в мае 2019 года. Омич прошел освидетельствование на месте. Анализатор показал наличие алкоголя в крови. Парень не согласился с результатами теста и проехал в медицинское учреждение. Анализ крови также показал алкогольное опьянение, после чего водитель признал свою вину в содеянном.
Столь строгое наказание, лишение свободы и почти трехлетний запрет садиться за руль автомобиля, связан с тем, что омич не в первый раз пренебрегает правилами дорожного движения. Водитель уже подвергался административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.