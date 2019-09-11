Молодого омича отправили в колонию за вождение в алкогольном опьянении

Молодого человека инспекторы УГИБДД остановили на улицах Исилькуля в мае 2019 года. Омич прошел освидетельствование на месте. Анализатор показал наличие алкоголя в крови. Парень не согласился с результатами теста и проехал в медицинское учреждение. Анализ крови также показал алкогольное опьянение, после чего водитель признал свою вину в содеянном.