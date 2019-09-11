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Posted 11 сентября 2019, 03:48

Published 11 сентября 2019, 03:48

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Молодого омича отправили в колонию за вождение в алкогольном опьянении

Молодого омича отправили в колонию за вождение в алкогольном опьянении

11 сентября 2019, 03:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Исилькульский городской суд Омской области приговорил 20-летнего местного жителя к девяти месяцам лишения свободы и двум годам десяти месяцам лишения права управления транспортными средствами за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Молодого человека инспекторы УГИБДД остановили на улицах Исилькуля в мае 2019 года. Омич прошел освидетельствование на месте. Анализатор показал наличие алкоголя в крови. Парень не согласился с результатами теста и проехал в медицинское учреждение. Анализ крови также показал алкогольное опьянение, после чего водитель признал свою вину в содеянном.

Столь строгое наказание, лишение свободы и почти трехлетний запрет садиться за руль автомобиля, связан с тем, что омич не в первый раз пренебрегает правилами дорожного движения. Водитель уже подвергался административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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