gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября 2019, 10:53

Published 11 сентября 2019, 10:53

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Из Омска отменили летний рейс в Бишкек

Из Омска отменили летний рейс в Бишкек

11 сентября 2019, 10:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В «Омскоблавтотрансе» объявили от отмене автобусного рейса в Бишкек. Автобус по этому рейсу ездил с начала лета этого года.

Дополнительный рейс из Омска в столицу Кыргызстана отменяют с 23 сентября. Автобус отъезжал в Бишкек в 20 часов каждый понедельник, теперь же, вероятно, из-за снижения спроса, автобус решено снять с рейса.

После отмены рейса автобусы в Бишкек все еще отправляются по понедельникам в 20 часов, говорится на портале омского автовокзала.

Согласно информации на портале перевозчика, поездка занимает 37 часов. За билет придется отдать 3 000 в один конец за одного человека.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика