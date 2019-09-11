Из Омска отменили летний рейс в Бишкек

Posted 11 сентября 2019, 10:53
Published 11 сентября 2019, 10:53
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Дополнительный рейс из Омска в столицу Кыргызстана отменяют с 23 сентября. Автобус отъезжал в Бишкек в 20 часов каждый понедельник, теперь же, вероятно, из-за снижения спроса, автобус решено снять с рейса.
После отмены рейса автобусы в Бишкек все еще отправляются по понедельникам в 20 часов, говорится на портале омского автовокзала.
Согласно информации на портале перевозчика, поездка занимает 37 часов. За билет придется отдать 3 000 в один конец за одного человека.