Из Омска отменили летний рейс в Бишкек

В «Омскоблавтотрансе» объявили от отмене автобусного рейса в Бишкек. Автобус по этому рейсу ездил с начала лета этого года.

Дополнительный рейс из Омска в столицу Кыргызстана отменяют с 23 сентября. Автобус отъезжал в Бишкек в 20 часов каждый понедельник, теперь же, вероятно, из-за снижения спроса, автобус решено снять с рейса. После отмены рейса автобусы в Бишкек все еще отправляются по понедельникам в 20 часов, говорится на портале омского автовокзала. Согласно информации на портале перевозчика, поездка занимает 37 часов. За билет придется отдать 3 000 в один конец за одного человека.