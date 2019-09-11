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Posted 11 сентября 2019, 06:05

Published 11 сентября 2019, 06:05

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Доцент ОмГУПСа получил 20 тыс рублей от студентки за сдачу зачета

Доцент ОмГУПСа получил 20 тыс рублей от студентки за сдачу зачета

11 сентября 2019, 06:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске перед судом предстанет доцент кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» Омского государственного университета путей и сообщения. Его обвиняют в получении взятки от студентки-заочницы пятого курса, сообщает «СуперОмск».

Согласно версии следствия, в 2016 году перед зимней сессией преподаватель согласился за денежное вознаграждение поставить зачет за курсовую работу студентке пятого курса без фактической проверки знаний. Для этого он сообщил ей данные своей банковской карты и номер телефона, а также сумму «благодарности».

Девушка, которая фактически не писала курсовую работу, в два этапа перевела запрошенные доцентом 20 тыс рублей, разделив платеж на две равные части. После этого студентка ОмГУПСа досрочно получила желанные зачет за письменную работу.

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