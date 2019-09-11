Доцент ОмГУПСа получил 20 тыс рублей от студентки за сдачу зачета

Согласно версии следствия, в 2016 году перед зимней сессией преподаватель согласился за денежное вознаграждение поставить зачет за курсовую работу студентке пятого курса без фактической проверки знаний. Для этого он сообщил ей данные своей банковской карты и номер телефона, а также сумму «благодарности».