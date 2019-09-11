Доцент ОмГУПСа получил 20 тыс рублей от студентки за сдачу зачета

Posted 11 сентября 2019, 06:05
Published 11 сентября 2019, 06:05
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Согласно версии следствия, в 2016 году перед зимней сессией преподаватель согласился за денежное вознаграждение поставить зачет за курсовую работу студентке пятого курса без фактической проверки знаний. Для этого он сообщил ей данные своей банковской карты и номер телефона, а также сумму «благодарности».
Девушка, которая фактически не писала курсовую работу, в два этапа перевела запрошенные доцентом 20 тыс рублей, разделив платеж на две равные части. После этого студентка ОмГУПСа досрочно получила желанные зачет за письменную работу.