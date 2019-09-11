Численность трудоспособных омичей сокращается с каждым годом

В общей сложности с 2004 года доля работоспособного населения в Омской области сократилась на 231.1 тыс человек. Статистики объясняют это сменой поколений — молодежи, вступающей в трудовой возраст, меньше, чем граждан, выходящих на пенсию. Существенные потери трудоспособного населения происходят за счет оттока жителей — почти треть от общего числа потерь уезжает в другие города в поисках лучших условий жизни.