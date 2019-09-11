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Posted 11 сентября 2019, 02:09

Published 11 сентября 2019, 02:09

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Численность трудоспособных омичей сокращается с каждым годом

Численность трудоспособных омичей сокращается с каждым годом

11 сентября 2019, 02:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области последние 15 лет отмечается тенденция сокращения доли трудоспособного населения от общего числа жителей. При этом самый интенсивный темп падения зафиксирован в последнюю пятилетку — почти половина от общей массы потерь, сообщают специалисты Омскстата.

В общей сложности с 2004 года доля работоспособного населения в Омской области сократилась на 231.1 тыс человек. Статистики объясняют это сменой поколений — молодежи, вступающей в трудовой возраст, меньше, чем граждан, выходящих на пенсию. Существенные потери трудоспособного населения происходят за счет оттока жителей — почти треть от общего числа потерь уезжает в другие города в поисках лучших условий жизни.

В настоящее время численность трудоспособного населения в Омске составляет 662 тыс человек, или менее 57% от общей численности жителей города.

По подсчетам статистиков, демографическая нагрузка трудоспособного населения нерабочими омичами составляет 828 человек на 1000 человек. То есть на 10 работающих приходится 8 детей и пенсионеров.

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