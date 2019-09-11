Более 4 тыс омских компаний передали в налоговую ложные сведения о себе

Уже к середине августа 2019 года налоговики исключили из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 2280 или 56,8% таких компаний. Аналогичная участь грозит оставшимся организациям, если руководители не исправят данные, предоставленные в регистрирующий орган.