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Posted 11 сентября 2019, 06:41

Published 11 сентября 2019, 06:41

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Более 4 тыс омских компаний передали в налоговую ложные сведения о себе

Более 4 тыс омских компаний передали в налоговую ложные сведения о себе

11 сентября 2019, 06:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Федеральная налоговая служба Омской области к 1 августа 2019 года нашла 4010 компаний, указавших недостоверные сведения о себе при регистрации в ЕГРЮЛ, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ЕГРЮЛ, большинство нарушений встречаются среди предприятий торговли (1628), строительства (752) и обрабатывающих производств (310), а также компаний, занимающихся транспортировкой и хранением, операциями с недвижимым имуществом, научной и технической деятельностью.

Уже к середине августа 2019 года налоговики исключили из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 2280 или 56,8% таких компаний. Аналогичная участь грозит оставшимся организациям, если руководители не исправят данные, предоставленные в регистрирующий орган.

Отмечено, что внесение недостоверных сведений грозит руководителям и участникам административной ответственностью, дисквалификацией, исключением из ЕГРЮЛ, невозможность зарегистрировать на себя юридическое лицо в течение трех лет.

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