Более 4 тыс омских компаний передали в налоговую ложные сведения о себе

Posted 11 сентября 2019, 06:41
Published 11 сентября 2019, 06:41
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
По данным ЕГРЮЛ, большинство нарушений встречаются среди предприятий торговли (1628), строительства (752) и обрабатывающих производств (310), а также компаний, занимающихся транспортировкой и хранением, операциями с недвижимым имуществом, научной и технической деятельностью.
Уже к середине августа 2019 года налоговики исключили из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 2280 или 56,8% таких компаний. Аналогичная участь грозит оставшимся организациям, если руководители не исправят данные, предоставленные в регистрирующий орган.
Отмечено, что внесение недостоверных сведений грозит руководителям и участникам административной ответственностью, дисквалификацией, исключением из ЕГРЮЛ, невозможность зарегистрировать на себя юридическое лицо в течение трех лет.