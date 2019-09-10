Зампред Восьмого апелляционного суда Кливер хочет вернуться в омский Арбитражный суд

С 2001 по 2003 годы Кливер работал помощником судьи в Арбитражном суде, а с 2003 по 2008 годы значился судьей арбитража. В 2008 году он перешел в Восьмой апелляционный суд, и с тех пор работает зампредом председателя. Точная причина, по которой Евгений Кливер решил пойти на понижение, неизвестна.