Зампред Восьмого апелляционного суда Кливер хочет вернуться в омский Арбитражный суд

Posted 10 сентября 2019, 11:53
Published 10 сентября 2019, 11:53
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
На ближайшем заседании коллегии, которое состоится 16 сентября, решится вопрос о переназначении Кливера на должность ниже его текущей. Он является зампредседателем арбитражной апелляции, и летом 2020 года у него истекает срок полномочий.
Отметим, ранее Евгений Кливер претендовал на должность председателя Восьмого апелляционного суда, однако квалификационная коллегия и Совет судей не утвердили его кандидатуру, а спустя время Кливер сам забрал заявление. Теперь же он планирует перейти из апелляции в первую инстанцию — арбитражный суд.
С 2001 по 2003 годы Кливер работал помощником судьи в Арбитражном суде, а с 2003 по 2008 годы значился судьей арбитража. В 2008 году он перешел в Восьмой апелляционный суд, и с тех пор работает зампредом председателя. Точная причина, по которой Евгений Кливер решил пойти на понижение, неизвестна.