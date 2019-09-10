gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 сентября 2019, 11:53

Published 10 сентября 2019, 11:53

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Зампред Восьмого апелляционного суда Кливер хочет вернуться в омский Арбитражный суд

Зампред Восьмого апелляционного суда Кливер хочет вернуться в омский Арбитражный суд

10 сентября 2019, 11:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Заместитель председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда Евгений Кливер подал заявление на должность зампредседателя Арбитражного суда Омска. Его кандидатуру рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей.

На ближайшем заседании коллегии, которое состоится 16 сентября, решится вопрос о переназначении Кливера на должность ниже его текущей. Он является зампредседателем арбитражной апелляции, и летом 2020 года у него истекает срок полномочий.

Отметим, ранее Евгений Кливер претендовал на должность председателя Восьмого апелляционного суда, однако квалификационная коллегия и Совет судей не утвердили его кандидатуру, а спустя время Кливер сам забрал заявление. Теперь же он планирует перейти из апелляции в первую инстанцию — арбитражный суд.

С 2001 по 2003 годы Кливер работал помощником судьи в Арбитражном суде, а с 2003 по 2008 годы значился судьей арбитража. В 2008 году он перешел в Восьмой апелляционный суд, и с тех пор работает зампредом председателя. Точная причина, по которой Евгений Кливер решил пойти на понижение, неизвестна.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика