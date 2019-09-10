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Posted 10 сентября 2019, 06:11

Published 10 сентября 2019, 06:11

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омске за день под колеса автомобилей попали трое мальчиков

В Омске за день под колеса автомобилей попали трое мальчиков

10 сентября 2019, 06:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 9 сентября, в Омске произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали несовершеннолетние дети, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

Во время первого ДТП, случившегося на улице 5-я Кировская в районе дома № 123, маршрутный автобус марки «ПАЗ» наехал на перебегавшего дорогу в неположенном месте 10-летнего мальчика. Школьника доставили в больницу.

Вечером того же дня на улице Дергачева в районе дома № 23/2 водитель автомобиля марки Chevrolet Niva сбил восьмилетнего велосипедиста, переезжающего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенку также понадобилась медицинская помощь.

И через 20 минут под колеса автомобиля марки Hyundai попал семилетний мальчик. Водитель наехал на школьника на дворовой территории дома № 1Б по улице 1-я Поселковая. Ребенок был госпитализирован.

Проверки по фактам происшествий продолжаются.

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