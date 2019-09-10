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Posted 10 сентября 2019, 05:05

Published 10 сентября 2019, 05:05

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Районный власти заставили убрать стихийную свалку отходов производства и потребления

Районный власти заставили убрать стихийную свалку отходов производства и потребления

10 сентября 2019, 05:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Несанкционированная свалка отходов производства и потребления была обнаружена прокуратурой Марьяновского района Омской области в поселке Конезаводский на территории земель, предназначенных под производственную деятельность. Ликвидации свалки ведомству пришлось добиваться в суде, сообщили в пресс-службе Прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура установила, что власти местного самоуправления, администрация Марьяновского района, не предпринимала действенных мер по устранению нарушений законов об отходах производства и потребления, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В результате образовалось стихийное накопление отходов производства и потребления населением поселка.

Районная прокуратура вынесла представление местной администрации, но власти не отреагировали на требование ведомства. В итоге контролирующий орган предпринял меры судебного понуждения. Суд поддержал требования прокуратуры и обязала администрацию ликвидировать стихийную свалку.

Решение суда вступило в законную силу. Прокуратура контролирует его исполнение.

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