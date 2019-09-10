Районный власти заставили убрать стихийную свалку отходов производства и потребления

В ходе проверки прокуратура установила, что власти местного самоуправления, администрация Марьяновского района, не предпринимала действенных мер по устранению нарушений законов об отходах производства и потребления, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В результате образовалось стихийное накопление отходов производства и потребления населением поселка.