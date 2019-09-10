Районный власти заставили убрать стихийную свалку отходов производства и потребления

Posted 10 сентября 2019, 05:05
Published 10 сентября 2019, 05:05
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
В ходе проверки прокуратура установила, что власти местного самоуправления, администрация Марьяновского района, не предпринимала действенных мер по устранению нарушений законов об отходах производства и потребления, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В результате образовалось стихийное накопление отходов производства и потребления населением поселка.
Районная прокуратура вынесла представление местной администрации, но власти не отреагировали на требование ведомства. В итоге контролирующий орган предпринял меры судебного понуждения. Суд поддержал требования прокуратуры и обязала администрацию ликвидировать стихийную свалку.
Решение суда вступило в законную силу. Прокуратура контролирует его исполнение.