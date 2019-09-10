На омском ж/д вокзале из-за грозы третьи сутки не работает информационное табло

Железнодорожный вокзал в Омске во время субботней грозы пострадал меньше, чем Омский аэропорт. Здесь на несколько часов вовсе отключилось электричество, и прибывшие пассажиры не могли получить багаж и покинуть аэропорт, а туристы из Омска не могли пройти регистрацию на следующие рейсы.