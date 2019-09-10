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Posted 10 сентября 2019,, 10:00

Published 10 сентября 2019,, 10:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

На омском ж/д вокзале из-за грозы третьи сутки не работает информационное табло

10 сентября 2019, 10:00
Электронные информационные табло на омском железнодорожном вокзале перегорели во время ночной грозы в субботу. Теперь расписание рейсов пассажирам объявляют по громкой связи, пишет РИА «ОмскРегион».

Информационное табло перегорело в ночь на воскресенье, 8 сентября. Третий день пассажирам, провожающим и работникам вокзала объявляют о прибытии и отправлении поездов по громкой связи.

В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» изданию объяснили, что работу электронных экранов восстановят в ближайшие сутки. Из-за альтернативного оповещения сбоев в работе ж/д вокзала пока не случилось.

Железнодорожный вокзал в Омске во время субботней грозы пострадал меньше, чем Омский аэропорт. Здесь на несколько часов вовсе отключилось электричество, и прибывшие пассажиры не могли получить багаж и покинуть аэропорт, а туристы из Омска не могли пройти регистрацию на следующие рейсы.

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