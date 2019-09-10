На омском ж/д вокзале из-за грозы третьи сутки не работает информационное табло

Posted 10 сентября 2019,, 10:00
Published 10 сентября 2019,, 10:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Информационное табло перегорело в ночь на воскресенье, 8 сентября. Третий день пассажирам, провожающим и работникам вокзала объявляют о прибытии и отправлении поездов по громкой связи.
В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» изданию объяснили, что работу электронных экранов восстановят в ближайшие сутки. Из-за альтернативного оповещения сбоев в работе ж/д вокзала пока не случилось.
Железнодорожный вокзал в Омске во время субботней грозы пострадал меньше, чем Омский аэропорт. Здесь на несколько часов вовсе отключилось электричество, и прибывшие пассажиры не могли получить багаж и покинуть аэропорт, а туристы из Омска не могли пройти регистрацию на следующие рейсы.