Главбух сельской администрации подделала справки о доходах, чтобы получать пособия

Женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное с использованием своего служебного положения. В суде главбух призналась, что в 2013, 2015–2016 годах оформила подложные документы о доходах, в которых существенно занизила размер своего заработка и не указала дополнительное место работы.