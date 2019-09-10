Главбух сельской администрации подделала справки о доходах, чтобы получать пособия

Posted 10 сентября 2019, 05:54
Published 10 сентября 2019, 05:54
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное с использованием своего служебного положения. В суде главбух призналась, что в 2013, 2015–2016 годах оформила подложные документы о доходах, в которых существенно занизила размер своего заработка и не указала дополнительное место работы.
Омичка предоставила справки в МФЦ, что позволило ей в дальнейшем получать социальные выплаты на детей, поскольку ее доход якобы составил ниже прожиточного минимума. В результате бухгалтер незаконно получила более 112 тыс рублей. В ходе следствия женщина частично возместила причиненный ущерб.