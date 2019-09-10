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Posted 10 сентября 2019, 05:54

Published 10 сентября 2019, 05:54

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Главбух сельской администрации подделала справки о доходах, чтобы получать пособия

Главбух сельской администрации подделала справки о доходах, чтобы получать пособия

10 сентября 2019, 05:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Знаменский районный суд Омской области приговорил 48-летнего главного бухгалтера комитета сельского хозяйтва и продовольствия администрации Знаменского муниципального района к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное с использованием своего служебного положения. В суде главбух призналась, что в 2013, 2015–2016 годах оформила подложные документы о доходах, в которых существенно занизила размер своего заработка и не указала дополнительное место работы.

Омичка предоставила справки в МФЦ, что позволило ей в дальнейшем получать социальные выплаты на детей, поскольку ее доход якобы составил ниже прожиточного минимума. В результате бухгалтер незаконно получила более 112 тыс рублей. В ходе следствия женщина частично возместила причиненный ущерб.

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