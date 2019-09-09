В Омской области ввели карантин из-за двух заразных инфекций

Posted 9 сентября 2019, 12:11
Published 9 сентября 2019, 12:11
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Анемию специалисты нашли в крови у лошадей в Любинском районе. Инфекцией заболели животные в личных подсобных хозяйствах с. Новокиевка и п. Северо-Любинский. Теперь населенные пункты закрыли на карантин — здесь нельзя проводить ярмарки, ввозить и вывозить, а также продавать восприимчивых к вирусу животных.
В ведомстве отмечают, что в этом году это уже 15-й случай заболевания лошадей ИНАН. За весь прошлый год инфекцию обнаружили у 60 животных в 38 неблагополучных районах области.
Вторую болезнь — узелковый дерматит — сотрудники Россельхознадзора нашли в подсобном хозяйстве на территории Калачинска. В биоматериале крупного рогатого скота обнаружился геном заразного вируса. В Калачинске также ввели карантин, чтобы вирус не начал распространяться дальше, а животное вылечилось или было ликвидировано без последствий для города.
Этот случай заболевания дерматитом стал 6-м зарегистрированным в этом году. Отмечается, что за весь прошлый год специалисты нашли всего 5 очагов инфекции.