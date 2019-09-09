В Омской области ввели карантин из-за двух заразных инфекций

Анемию специалисты нашли в крови у лошадей в Любинском районе. Инфекцией заболели животные в личных подсобных хозяйствах с. Новокиевка и п. Северо-Любинский. Теперь населенные пункты закрыли на карантин — здесь нельзя проводить ярмарки, ввозить и вывозить, а также продавать восприимчивых к вирусу животных.