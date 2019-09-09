В омских школах, детсадах и больницах готовили еду из опасного фальсификата

Posted 9 сентября 2019, 11:49
Published 9 сентября 2019, 11:49
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Всего в этом году Россельхознадзор в учреждениях социальной сферы, в том числе школы и больницы, взял на проверку 97 проб мясной и молочной продукции. В 44 образцах найдено некачественное сырье, из них в 34 случаях — фальсификат.
Одним из таких образцов стало сливочное масло, которое применяли в приготовлении блюд в БУЗ Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1». В масле вместо животных жиров нашли растительные, а также на упаковке были указаны другое содержание холестерина, массовой доли влаги и жира, несоответствие жирно-кислотного состава, пояснили в ведомстве.
Учреждения, где нашли нарушения, начинают расторгать контракты с поставщиками фальсификата.