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Posted 9 сентября 2019, 11:49

Published 9 сентября 2019, 11:49

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В омских школах, детсадах и больницах готовили еду из опасного фальсификата

В омских школах, детсадах и больницах готовили еду из опасного фальсификата

9 сентября 2019, 11:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Региональный Россельхознадзор в течение 2019 года проверял пищевую продукцию, которую готовят в школах, детсадах и больницах Омской области. Оказалось, почти половина проб не соответствует стандартам или приготовлена из фальсифицированного сырья.

Всего в этом году Россельхознадзор в учреждениях социальной сферы, в том числе школы и больницы, взял на проверку 97 проб мясной и молочной продукции. В 44 образцах найдено некачественное сырье, из них в 34 случаях — фальсификат.

Одним из таких образцов стало сливочное масло, которое применяли в приготовлении блюд в БУЗ Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1». В масле вместо животных жиров нашли растительные, а также на упаковке были указаны другое содержание холестерина, массовой доли влаги и жира, несоответствие жирно-кислотного состава, пояснили в ведомстве.

Учреждения, где нашли нарушения, начинают расторгать контракты с поставщиками фальсификата.

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