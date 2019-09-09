В Омске 80-летняя женщина обокрала пенсионерку, спящую в зале ж/д вокзала

Как выяснилось, гаджет украла 80-летняя жительница Смоленской области. Ее в тот же день по горячим следам задержали полицейские, сообщили в ведомстве. Им женщина рассказала, что пока она ждала свой поезд в зале железнодорожного вокзала заметила спящую пассажирку. Она решила воспользоваться моментом и украла дорогой телефон из дамской сумочки.