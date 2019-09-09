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Posted 9 сентября 2019, 09:38

Published 9 сентября 2019, 09:38

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омске 80-летняя женщина обокрала пенсионерку, спящую в зале ж/д вокзала

В Омске 80-летняя женщина обокрала пенсионерку, спящую в зале ж/д вокзала

9 сентября 2019, 09:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске сотрудники транспортной полиции нашли воровку, которая присвоила себе телефон спящей пассажирки. Ей оказалась 80-летняя пенсионерка, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Омской области.

Пропажу обнаружила 60-летняя пассажирка, которая в ожидании своего поезда прилегла отдохнуть. После того, как женщина проснулась, она не смогла найти свой телефон стоимостью 20 тыс рублей.

Как выяснилось, гаджет украла 80-летняя жительница Смоленской области. Ее в тот же день по горячим следам задержали полицейские, сообщили в ведомстве. Им женщина рассказала, что пока она ждала свой поезд в зале железнодорожного вокзала заметила спящую пассажирку. Она решила воспользоваться моментом и украла дорогой телефон из дамской сумочки.

Пенсионерка вернула телефон его владелице и полностью признала свою вину. Теперь на нее возбудили уголовное дело по статье «Кража». Было ли это ее первое преступление или женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, не уточняется.

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