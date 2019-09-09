gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября 2019, 01:03

Published 9 сентября 2019, 01:03

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Первая половина недели в Омске будет дождливой и ветреной

Первая половина недели в Омске будет дождливой и ветреной

9 сентября 2019, 01:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Синоптики ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» не предвещают улучшение погодных условий в Омской области на ближайшие три дня. В регионе по-прежнему будет сыро и ветрено.

Сегодня, 9 сентября, в Омске переменная облачность, пройдут небольшие, местами умеренные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит 13-18 градусов тепла. Скорость северо-восточного ветра достигнет 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.

Во вторник, 10 сентября, ночью и днем сохранится дождливая погода. В темное время суток температура воздуха опустится до +3…+8 градусов, днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла. Скорость северо-западного ветра достигнет 6-11 м/с.

В среду, 11 сентября, ночью похолодает до +1…+6 градусов, днем столбик термометра покажет 10-15 градусов тепла. Прогнозируется небольшой дождь. Скорость ветра будет достигать 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика