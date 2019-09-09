Первая половина недели в Омске будет дождливой и ветреной

Синоптики ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» не предвещают улучшение погодных условий в Омской области на ближайшие три дня. В регионе по-прежнему будет сыро и ветрено.

Сегодня, 9 сентября, в Омске переменная облачность, пройдут небольшие, местами умеренные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит 13-18 градусов тепла. Скорость северо-восточного ветра достигнет 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. Во вторник, 10 сентября, ночью и днем сохранится дождливая погода. В темное время суток температура воздуха опустится до +3…+8 градусов, днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла. Скорость северо-западного ветра достигнет 6-11 м/с. В среду, 11 сентября, ночью похолодает до +1…+6 градусов, днем столбик термометра покажет 10-15 градусов тепла. Прогнозируется небольшой дождь. Скорость ветра будет достигать 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.