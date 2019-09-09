Конфликт с травлей ученика в омской гимназии № 62 закончился увольнением директора

Posted 9 сентября 2019,, 17:00
Published 9 сентября 2019,, 17:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Об увольнении рассказали работники гимназии порталу NGS55.RU. Причиной проверки, после которой уволили директора, стало сообщение матери ребенка — журналистки «Российской газеты» Натальи Граф. Женщина заявила, что в родительский комитет «Росток», который заподозрил ее в экстремизме, входят работники школы. Однако сами сотрудники учебного заведения это отрицают.
«Информация о том, что администрация школы якобы инициировала жалобу в отдел по экстремизму и подписалась комитетом „Росток“, выдумана, мы к этому точно не имеем никакого отношения. Мы никак не хотим взаимодействовать с этой женщиной. Эта история с „Ростком“ стала последней каплей и причиной проверки — директор была уволена, и сегодня же ей вручили трудовую книжку», — сообщили порталу в гимназии и отметили, что ни одна проверка, кроме проверки минобразования, не подтвердила травлю ученика.
Издание «ВОмске» уточняет, что решение об увольнении директора школы приняла мэр города Оксана Фадина. По словам главы региона, теперь уже бывший руководитель гимназии — хороший педагог, управляющий и администратор, но если вопрос до сих пор не получилось решить мирным путем, единственным верным решением станет увольнение.
«Никто не умаляет заслуг Марины Петровны, она уважаемый человек, внесший немалый вклад в образовательную систему Омска, но, если выбраться из клинча не представляется возможным — нужно все это останавливать», — приводит издание слова мэра города.
Также Фадина сообщила, что после инцидента в городе создадут Совет по этике, где в будущем будут решать подобные вопросы: «Совет будет принимать коллегиальные решения по прецедентам, давать профессиональную оценку тем или иным действиям школьных администраций — и в целом сработает на улучшение контакта: педагоги — родитель. Школа не должна превращаться в место битвы», — подчеркнула Фадина.
Напомним, история с травлей ученика омской гимназии № 62 началась в начале декабря прошлого года: школьник отказался убирать снег возле школы. Из-за этого у него и его матери, которой оказалась журналистка Наталья Граф, начались конфликты с руководством школы. Ребенок после произошедшего несколько недель проходил лечение в неврологическом стационаре. Сына Граф перевела в другую школу, но конфликт с учителями из гимназии № 62 продолжился.