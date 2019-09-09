Конфликт с травлей ученика в омской гимназии № 62 закончился увольнением директора

«Информация о том, что администрация школы якобы инициировала жалобу в отдел по экстремизму и подписалась комитетом „Росток“, выдумана, мы к этому точно не имеем никакого отношения. Мы никак не хотим взаимодействовать с этой женщиной. Эта история с „Ростком“ стала последней каплей и причиной проверки — директор была уволена, и сегодня же ей вручили трудовую книжку», — сообщили порталу в гимназии и отметили, что ни одна проверка, кроме проверки минобразования, не подтвердила травлю ученика.