Бурков — о строительстве новых школ: «Народ будет ходить по грязи и проклинать вас»

«Закупаем оборудование, храним непонятно где, потом непонятно какое оборудование через 2 года ставится в классы. Прихожу в школу, где мне учителя показывают поставленную им мебель, которая расслаивается, рассыпается. А они потом занимаются не свойственными им функциями: вместо того, чтобы детей учить, они бегают судятся с подрядчиком. С которым вы заключили контракт за два года до того, как ввели школу в действие, и все — ручки потерли, сгрузили мебель в сырой, холодный склад и счастливы все. Планировать все надо заранее», — подчеркнул Александр Бурков на совещании.