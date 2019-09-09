Бурков — о строительстве новых школ: «Народ будет ходить по грязи и проклинать вас»

Posted 9 сентября 2019, 13:21
Published 9 сентября 2019, 13:21
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Вопрос о строительстве Исилькульской школы глава региона поднял на сегодняшнем аппаратном совещании. Сейчас идет экспертиза проектной документации, и до ноября планируется разыграть контракт на строительство школы. В это же время должны выбрать поставщика оборудования и мебели, однако Бурков заявил, что не нужно «ставить телегу впереди лошади», и поставка мебели не должна идти одновременно со строительством школы.
«Закупаем оборудование, храним непонятно где, потом непонятно какое оборудование через 2 года ставится в классы. Прихожу в школу, где мне учителя показывают поставленную им мебель, которая расслаивается, рассыпается. А они потом занимаются не свойственными им функциями: вместо того, чтобы детей учить, они бегают судятся с подрядчиком. С которым вы заключили контракт за два года до того, как ввели школу в действие, и все — ручки потерли, сгрузили мебель в сырой, холодный склад и счастливы все. Планировать все надо заранее», — подчеркнул Александр Бурков на совещании.
Подобной проблемой Бурков назвал и то, что в проектах зачастую не предусматривается обустройство дорог, ведущих к новым школам и детсадам: «Народ будет ходить год по грязи и проклинать вас. Просто комплексно думать надо», — отметил губернатор и призвал подчиненных внимательнее относиться к реализации контрактов.