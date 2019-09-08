В Омске впервые пройдет ИТ-диктант

Принять участие в ИТ-диктанте можно 13 сентября в 13.00 по местному времени очно или дистанционно. Всего в Омске будет работать 11 очных площадок. Чтобы стать участником ИТ-диктанта на одной из очных площадок, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте.