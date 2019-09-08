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Posted 8 сентября 2019, 08:44

Published 8 сентября 2019, 08:44

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омске впервые пройдет ИТ-диктант

В Омске впервые пройдет ИТ-диктант

8 сентября 2019, 08:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Акция, приуроченная ко Дню программиста, состоится 13 сентября, сообщает пресс-служба ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.

Принять участие в ИТ-диктанте можно 13 сентября в 13.00 по местному времени очно или дистанционно. Всего в Омске будет работать 11 очных площадок. Чтобы стать участником ИТ-диктанта на одной из очных площадок, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте.

Все участники получат именные сертификаты. Тем, кто будет писать диктант онлайн, получат сертификаты придут по электронной почте. Участники, набравшие максимальное количество баллов, будут награждены ценными призами.

Организатором ИТ-диктанта в регионе выступил IT- департамент Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области. Организаторы планируют определить и повысить уровень цифровой грамотности омичей, а также привлечь внимание к вопросам развития цифровой экономики. ИТ-диктант включает в себя задания разного уровня сложности, в числе которых основы работы с компьютером, навыки использования интернет-ресурсов, блокчейн, интернет-вещей и другие.

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