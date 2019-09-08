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Posted 8 сентября 2019, 07:28

Published 8 сентября 2019, 07:28

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омске на пешеходном переходе сбили школьницу

В Омске на пешеходном переходе сбили школьницу

8 сентября 2019, 07:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Девушка доставлена в больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Вечером 7 сентября в ГИБДД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

Водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь по ул 5-я Северная в направлении ул. Челюскинцев, около 207 дома наехал на 16-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка была доставлена в больницу.

По данному факту полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

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