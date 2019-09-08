В Омске на пешеходном переходе сбили школьницу

Водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь по ул 5-я Северная в направлении ул. Челюскинцев, около 207 дома наехал на 16-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка была доставлена в больницу.