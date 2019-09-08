В Омске на пешеходном переходе сбили школьницу

Posted 8 сентября 2019, 07:28
Published 8 сентября 2019, 07:28
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Вечером 7 сентября в ГИБДД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.
Водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь по ул 5-я Северная в направлении ул. Челюскинцев, около 207 дома наехал на 16-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка была доставлена в больницу.
По данному факту полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.