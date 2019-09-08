Омская пенсионерка нашла в тележке супермаркета 92 тысячи рублей

Posted 8 сентября 2019, 06:29
Published 8 сентября 2019, 06:29
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
В полицию обратилась 45-летняя жительница Кировского округа, которая сообщила, что у нее пропали деньги. Женщина пошла в супермаркет с наличными средствами, отложенными на отпуск, в размере 92 тысячи рублей, чтобы после магазина пойти в банк и поменять их на валюту. Деньги она оставила в сумке, которую забыла в тележке супермаркета. Спустя 10 минут она вернулась, но сумку не нашла.
Полицейские опросили персонал супермаркета и установили, что к хищению может быть причастна жительница близлежащей многоэтажки - 65-летняя пенсионерка, которая является постоянной покупательницей. Женщину задержали на улице Дмитриева.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемой в краже пожилой женщине грозит до 5 лет тюрьмы.