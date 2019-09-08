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Posted 8 сентября 2019, 06:29

Published 8 сентября 2019, 06:29

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омская пенсионерка нашла в тележке супермаркета 92 тысячи рублей

Омская пенсионерка нашла в тележке супермаркета 92 тысячи рублей

8 сентября 2019, 06:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Однако возвращать их хозяину она не поспешила. Подозреваемой в краже пожилой женщине грозит до 5 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

В полицию обратилась 45-летняя жительница Кировского округа, которая сообщила, что у нее пропали деньги. Женщина пошла в супермаркет с наличными средствами, отложенными на отпуск, в размере 92 тысячи рублей, чтобы после магазина пойти в банк и поменять их на валюту. Деньги она оставила в сумке, которую забыла в тележке супермаркета. Спустя 10 минут она вернулась, но сумку не нашла.

Полицейские опросили персонал супермаркета и установили, что к хищению может быть причастна жительница близлежащей многоэтажки - 65-летняя пенсионерка, которая является постоянной покупательницей. Женщину задержали на улице Дмитриева.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемой в краже пожилой женщине грозит до 5 лет тюрьмы.

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