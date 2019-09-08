Омича после свадьбы ударили отверткой в бок

Posted 8 сентября 2019, 08:05
Published 8 сентября 2019, 08:05
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
После свадьбы мужчина пошел купить сигарет в киоске. По дороге ему встретились двое молодых людей, которые попросили закурить. После того как мужчина ответил отказом, его ударили в бок предметом, похожим на отвертку.
После случившегося омич смог дойти до дома, после чего его жена вызвала скорую помощь. Медики оказали мужчине первую помощь, после чего отвезли в больницу.
«Приметы подозреваемых переданы в полицию, дальше информация будет передаваться в уголовный розыск», - уточнили в полиции.