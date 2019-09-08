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Posted 8 сентября 2019, 08:05

Published 8 сентября 2019, 08:05

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омича после свадьбы ударили отверткой в бок

Омича после свадьбы ударили отверткой в бок

8 сентября 2019, 08:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Полиция ищет молодых людей, напавших на жителя Нефтяников, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

После свадьбы мужчина пошел купить сигарет в киоске. По дороге ему встретились двое молодых людей, которые попросили закурить. После того как мужчина ответил отказом, его ударили в бок предметом, похожим на отвертку.

После случившегося омич смог дойти до дома, после чего его жена вызвала скорую помощь. Медики оказали мужчине первую помощь, после чего отвезли в больницу.

«Приметы подозреваемых переданы в полицию, дальше информация будет передаваться в уголовный розыск», - уточнили в полиции.

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