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Posted 8 сентября 2019, 10:29

Published 8 сентября 2019, 10:29

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

К обеду на выборах за депутатов Заксобрания проголосовали 20% омичей

К обеду на выборах за депутатов Заксобрания проголосовали 20% омичей

8 сентября 2019, 10:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Явка меньше, чем в 2016 году. Такую статистику приводит областной избирком к 15.00 часам.

По данным на 15.00, явка избирателей на участки на дополнительных выборах Законодательного Собрания Омской области составила 20,92%. Для сравнения, в 2016 году явка по голосованию за кандидатов в Заксобрание была 27,84%.

К этому же времени явка в Городской Совет составила 10,82%. Напомним, что сегодня 410 избирательных участка будут работать до 20.00.

В голосовании могут принять участие жители Омска в Советском избирательном округе № 4 и избирательном округе № 11 в Центральном округе, а также жители Тюкалинского избирательного округа № 14 и Кормиловского избирательного округа № 19.

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