К обеду на выборах за депутатов Заксобрания проголосовали 20% омичей

Posted 8 сентября 2019, 10:29
Published 8 сентября 2019, 10:29
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
По данным на 15.00, явка избирателей на участки на дополнительных выборах Законодательного Собрания Омской области составила 20,92%. Для сравнения, в 2016 году явка по голосованию за кандидатов в Заксобрание была 27,84%.
К этому же времени явка в Городской Совет составила 10,82%. Напомним, что сегодня 410 избирательных участка будут работать до 20.00.
В голосовании могут принять участие жители Омска в Советском избирательном округе № 4 и избирательном округе № 11 в Центральном округе, а также жители Тюкалинского избирательного округа № 14 и Кормиловского избирательного округа № 19.