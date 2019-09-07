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Posted 7 сентября 2019, 04:34

Published 7 сентября 2019, 04:34

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

В Омской области 32-летний сельчанин вымогал деньги у студента-сироты

В Омской области 32-летний сельчанин вымогал деньги у студента-сироты

7 сентября 2019, 04:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Павлоградском районе задержали жителя райцентра, который полгода вымогал пособия у несовершеннолетнего парня, оставшегося без опеки родителей. На мужчину возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Деньги 32-летний житель Павлоградки вымогал у 17-летнего студента местного училища. Мужчина угрожал, что изобьет его, если тот не отдаст ему стипендию и социальное пособие. Вымогательство продолжалось в течение полугода, и за это время злоумышленник получил от сироты 23.5 тыс рублей.

О вымогательстве узнали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Павлоградскому району. В ведомстве не уточнили, заявил ли парень об этом сам или в полицию обратились свидетели происходящего. Мужчину, который ранее был судим за кражу и мошенничество, задержали. Он не стал отрицать, что требовал у несовершеннолетнего деньги.

На сельчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство под угрозой насилия». Максимальное наказание, которое грозит мужчине — 4 года колонии, отметили в ведомстве.

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