В Омской области 32-летний сельчанин вымогал деньги у студента-сироты

О вымогательстве узнали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Павлоградскому району. В ведомстве не уточнили, заявил ли парень об этом сам или в полицию обратились свидетели происходящего. Мужчину, который ранее был судим за кражу и мошенничество, задержали. Он не стал отрицать, что требовал у несовершеннолетнего деньги.