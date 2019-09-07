В Омской области 32-летний сельчанин вымогал деньги у студента-сироты

Posted 7 сентября 2019, 04:34
Published 7 сентября 2019, 04:34
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Деньги 32-летний житель Павлоградки вымогал у 17-летнего студента местного училища. Мужчина угрожал, что изобьет его, если тот не отдаст ему стипендию и социальное пособие. Вымогательство продолжалось в течение полугода, и за это время злоумышленник получил от сироты 23.5 тыс рублей.
О вымогательстве узнали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Павлоградскому району. В ведомстве не уточнили, заявил ли парень об этом сам или в полицию обратились свидетели происходящего. Мужчину, который ранее был судим за кражу и мошенничество, задержали. Он не стал отрицать, что требовал у несовершеннолетнего деньги.
На сельчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство под угрозой насилия». Максимальное наказание, которое грозит мужчине — 4 года колонии, отметили в ведомстве.