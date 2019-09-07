В омской епархии объявили о наборе в школу звонарей

Posted 7 сентября 2019, 04:57
Published 7 сентября 2019, 04:57
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
На курсы в школу звонарей приглашаются все желающие вне зависимости от пола и возраста. Ранее епархия выпустила первых квалифицированных звонарей — они обучались в течение полугода.
Курсы платные — в прошлом году их стоимость равнялась 1 300 рублей для взрослых и 700 рублей для детей в месяц. Какова цена обучения в этом году, не уточняется.
Первое организационное собрание пройдет 19 октября этого года, а сами уроки начнутся уже 1–2 ноября.