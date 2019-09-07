gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 сентября 2019, 04:57

Published 7 сентября 2019, 04:57

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

В омской епархии объявили о наборе в школу звонарей

В омской епархии объявили о наборе в школу звонарей

7 сентября 2019, 04:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омская епархия набирает вторую группу на обучение звонарей. Об этом на минувшей неделе сообщили на официальном портале епархии.

На курсы в школу звонарей приглашаются все желающие вне зависимости от пола и возраста. Ранее епархия выпустила первых квалифицированных звонарей — они обучались в течение полугода.

Курсы платные — в прошлом году их стоимость равнялась 1 300 рублей для взрослых и 700 рублей для детей в месяц. Какова цена обучения в этом году, не уточняется.

Первое организационное собрание пройдет 19 октября этого года, а сами уроки начнутся уже 1–2 ноября.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика