В Омске из горящей пятиэтажки спасли 7 человек

В Омске на улице 50 лет Профсоюзов случился пожар в пятиэтажном доме. Спустя несколько минут после сообщения о пожаре на место выехали спасатели, которые вывели на улицу семерых жильцов дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

О пожаре в дежурную часть ГУ МЧС России по Омской области сообщили сегодня, 7 сентября, около 14:24 часов. Горела квартира на втором этаже в пятиэтажном доме на улице 50 лет Профсоюзов в Советском округе Омска. Еще до приезда спасателей из своих квартир самостоятельно вышли на улицу восемь человек, еще семь дожидались пожарных. Последних жильцов вывели из квартир звеньями газодымозащитной службы. С огнем на втором этаже боролись 17 пожарных и 5 единиц спецтехники. Локализовать пожар удалось к 14:49, ликвидировали огонь спасатели к 15:26, уточнили в ведомстве. ОБНОВЛЕНО: в СКР по Омской области Городу55 сообщили, что погибших в пожаре нет. О пострадавших в региональном МЧС России не сообщают.