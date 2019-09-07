В Омске из горящей пятиэтажки спасли 7 человек

Posted 7 сентября 2019, 09:14
Published 7 сентября 2019, 09:14
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
О пожаре в дежурную часть ГУ МЧС России по Омской области сообщили сегодня, 7 сентября, около 14:24 часов. Горела квартира на втором этаже в пятиэтажном доме на улице 50 лет Профсоюзов в Советском округе Омска.
Еще до приезда спасателей из своих квартир самостоятельно вышли на улицу восемь человек, еще семь дожидались пожарных. Последних жильцов вывели из квартир звеньями газодымозащитной службы.
С огнем на втором этаже боролись 17 пожарных и 5 единиц спецтехники. Локализовать пожар удалось к 14:49, ликвидировали огонь спасатели к 15:26, уточнили в ведомстве.
ОБНОВЛЕНО: в СКР по Омской области Городу55 сообщили, что погибших в пожаре нет. О пострадавших в региональном МЧС России не сообщают.