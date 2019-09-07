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Posted 7 сентября 2019, 09:14

Published 7 сентября 2019, 09:14

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

В Омске из горящей пятиэтажки спасли 7 человек

В Омске из горящей пятиэтажки спасли 7 человек

7 сентября 2019, 09:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске на улице 50 лет Профсоюзов случился пожар в пятиэтажном доме. Спустя несколько минут после сообщения о пожаре на место выехали спасатели, которые вывели на улицу семерых жильцов дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

О пожаре в дежурную часть ГУ МЧС России по Омской области сообщили сегодня, 7 сентября, около 14:24 часов. Горела квартира на втором этаже в пятиэтажном доме на улице 50 лет Профсоюзов в Советском округе Омска.

Еще до приезда спасателей из своих квартир самостоятельно вышли на улицу восемь человек, еще семь дожидались пожарных. Последних жильцов вывели из квартир звеньями газодымозащитной службы.

С огнем на втором этаже боролись 17 пожарных и 5 единиц спецтехники. Локализовать пожар удалось к 14:49, ликвидировали огонь спасатели к 15:26, уточнили в ведомстве.

ОБНОВЛЕНО: в СКР по Омской области Городу55 сообщили, что погибших в пожаре нет. О пострадавших в региональном МЧС России не сообщают.

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