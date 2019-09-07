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Posted 7 сентября 2019, 11:04

Published 7 сентября 2019, 11:04

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

С собой только ведро и спички: в Омской области ягодник сутки ждал спасателей в лесу

С собой только ведро и спички: в Омской области ягодник сутки ждал спасателей в лесу

7 сентября 2019, 11:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В лесу Знаменского района полицейские нашли ягодника, который сутки назад ушел в лес за брусникой и потерялся. Мужчину нашли у костра, который он поддерживал всю ночь, чтобы не замерзнуть, сообщили в пресс-службе омской полиции.

Мужчину нашли сегодня, 7 сентября, около 8 утра у деревни Новоягодное Знаменского района. О пропаже 60-летнего жителя деревни в полицию сообщили накануне днем, около 16 часов. Родственники сельчанина рассказали, что он с приятелем на мотоцикле рано утром поехал в лес за брусникой.

Транспорт мужчины оставили в пяти километрах от деревни и разделились, договорившись встретиться у мотоцикла через два часа. Спустя оговоренное время односельчанин мужчины вернулся, а 60-летний мужчина все еще был в лесу. Мужчина подождал приятеля, и после неудачной попытки разыскать его отправился в деревню за помощью.

«По тревоге был поднят личный состав районного отдела полиции, привлечены силы общественности, автотранспорт повышенной проходимости. Поиски осложнялись заболоченной местностью, в виду чего поисковая собака смогла обозначить лишь направление, в котором ушел человек. К тому же здесь отсутствовала сотовая связь», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Наутро после начала поисков мужчину нашли в пяти километрах от места, куда мужчины договорились вернуться. При себе у сельчанина было только ведро и спички, и их он использовал, чтобы разжечь костер и согреться. Мужчину доставили домой, помощь медиков ему не понадобилась, отметили в ведомстве.

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