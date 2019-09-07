С собой только ведро и спички: в Омской области ягодник сутки ждал спасателей в лесу

Наутро после начала поисков мужчину нашли в пяти километрах от места, куда мужчины договорились вернуться. При себе у сельчанина было только ведро и спички, и их он использовал, чтобы разжечь костер и согреться. Мужчину доставили домой, помощь медиков ему не понадобилась, отметили в ведомстве.