С середины лета омские застройщики не продали ни одной квартиры через эскроу-счета

Posted 7 сентября 2019, 09:40
Published 7 сентября 2019, 09:40
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Согласно отчету, опубликованному 5 сентября этого года, на 26 августа в Омске и Омской области через эскроу-счет не было продано ни одной квартиры в строящемся доме. Такая ситуация наблюдается в 36 регионах страны — здесь с 1 июля этого года не открыли ни одного такого счета и, соответственно, не продали ни одной квартиры.
Все же начали продавать новостройки через эскроу-счета в 49 регионах России. Суммарно дольщики перечислили на счета 306 млрд рублей, а общее количество эскроу-счетов превышает 10 тыс.
Отметим, в Омской области с мая прошлого года на 25-30% снизились темпы строительства жилья. Эксперты объясняют это не только тем, что люди боятся рисковать, но и значительным снижением уровня доходов омичей.
С 1 июля в силу вступили новые изменения в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Если раньше дольщики отдавали застройщику деньги напрямую, то сейчас взносы участников строительства вносятся на эскроу-счета и передаются застройщику после передачи квартиры во владение собственника. В «дорожную карту» проблемных домов в Омской области на данный момент включены 29 домов. Одним из таких стал дом на Герцена, где обманутые дольщики периодически устраивают пугающие перформансы.