С середины лета омские застройщики не продали ни одной квартиры через эскроу-счета

Согласно отчету, опубликованному 5 сентября этого года, на 26 августа в Омске и Омской области через эскроу-счет не было продано ни одной квартиры в строящемся доме. Такая ситуация наблюдается в 36 регионах страны — здесь с 1 июля этого года не открыли ни одного такого счета и, соответственно, не продали ни одной квартиры.