Пьяный водитель под Омском сбил двух пешеходов, переходивших дорогу

Posted 7 сентября 2019, 05:54
Published 7 сентября 2019, 05:54
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Об аварии в городскую дежурную часть ГИБДД сообщили вечером 6 сентября около 23 часов. ДТП произошло у пешеходного перехода в районе 14-го километра Русско-Полянского тракта.
Прибывшие полицейские выяснили, что водитель машины Honda Fit ехал со стороны улицы Мельничная в поселок Новоомский, и на пешеходном переходе сбил двух мужчин. Во время проверки документов полицейские обнаружили, что водитель имеет явные признаки опьянения, но от прохождения теста на алкоголь он отказался. .
С места аварии в больницу госпитализировали обоих пострадавших. Ими оказались 51 и 43-летние омичи. Об их состоянии не сообщается. На водителя автомобиля составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Проводится проверка.