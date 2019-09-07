Пьяный водитель под Омском сбил двух пешеходов, переходивших дорогу

Прибывшие полицейские выяснили, что водитель машины Honda Fit ехал со стороны улицы Мельничная в поселок Новоомский, и на пешеходном переходе сбил двух мужчин. Во время проверки документов полицейские обнаружили, что водитель имеет явные признаки опьянения, но от прохождения теста на алкоголь он отказался. .