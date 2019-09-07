gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 сентября 2019, 05:54

Published 7 сентября 2019, 05:54

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Пьяный водитель под Омском сбил двух пешеходов, переходивших дорогу

Пьяный водитель под Омском сбил двух пешеходов, переходивших дорогу

7 сентября 2019, 05:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На Русско-Полянском тракте произошло ДТП с тремя пострадавшими, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. Водитель автомобиля в момент аварии был пьян.

Об аварии в городскую дежурную часть ГИБДД сообщили вечером 6 сентября около 23 часов. ДТП произошло у пешеходного перехода в районе 14-го километра Русско-Полянского тракта.

Прибывшие полицейские выяснили, что водитель машины Honda Fit ехал со стороны улицы Мельничная в поселок Новоомский, и на пешеходном переходе сбил двух мужчин. Во время проверки документов полицейские обнаружили, что водитель имеет явные признаки опьянения, но от прохождения теста на алкоголь он отказался. .

С места аварии в больницу госпитализировали обоих пострадавших. Ими оказались 51 и 43-летние омичи. Об их состоянии не сообщается. На водителя автомобиля составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Проводится проверка.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика