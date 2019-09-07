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Posted 7 сентября 2019, 03:51

Published 7 сентября 2019, 03:51

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

После этапирования в Омск член банды Цапков обзавелся участком земли в Краснодаре

После этапирования в Омск член банды Цапков обзавелся участком земли в Краснодаре

7 сентября 2019, 03:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Осужденный на 10 лет колонии строгого режима Вячеслав Цеповяз после перевода в омскую ИК оформил право собственности на дорогостоящий участок земли размером 400 гектаров. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает портал БОР55.

Через 5 дней после того, как Цеповяза перевели в омскую колонию, он стал собственником 400 гектаров земли в Краснодарском крае. Участок находится в Кущевском районе, где и произошло массовое убийство, за которое осужден член банды Цапков. Как отмечает издание, кадастровая стоимость одного гектара этого участка — около 52 млн рублей, а общая стоимость земли равна более 782 млн рублей.

Право собственности ныне житель Омска делит со своей бывшей супругой Натальей. Издание уточняет, что Наталья Цеповяз была полной собственницей участка, а член банды получил долю недавно. Как именно Цеповязу удалось оформить сделку в колонии не уточняется.

В конце августа стало известно, что Вячеслава Цеповяза этапировали в Омск из колонии в Амурской области. Произошло это после скандала с «тюремным ужином» из крабов и шашлыков. В 2013 году члена краснодарской банды приговорили к 19 годам 10 месяцам колонии строгого режима за жестокое убийство жителей станицы Кущевская в Краснодарском крае.

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