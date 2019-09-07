После этапирования в Омск член банды Цапков обзавелся участком земли в Краснодаре

Через 5 дней после того, как Цеповяза перевели в омскую колонию, он стал собственником 400 гектаров земли в Краснодарском крае. Участок находится в Кущевском районе, где и произошло массовое убийство, за которое осужден член банды Цапков. Как отмечает издание, кадастровая стоимость одного гектара этого участка — около 52 млн рублей, а общая стоимость земли равна более 782 млн рублей.