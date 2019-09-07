После этапирования в Омск член банды Цапков обзавелся участком земли в Краснодаре

Posted 7 сентября 2019, 03:51
Published 7 сентября 2019, 03:51
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Через 5 дней после того, как Цеповяза перевели в омскую колонию, он стал собственником 400 гектаров земли в Краснодарском крае. Участок находится в Кущевском районе, где и произошло массовое убийство, за которое осужден член банды Цапков. Как отмечает издание, кадастровая стоимость одного гектара этого участка — около 52 млн рублей, а общая стоимость земли равна более 782 млн рублей.
Право собственности ныне житель Омска делит со своей бывшей супругой Натальей. Издание уточняет, что Наталья Цеповяз была полной собственницей участка, а член банды получил долю недавно. Как именно Цеповязу удалось оформить сделку в колонии не уточняется.
В конце августа стало известно, что Вячеслава Цеповяза этапировали в Омск из колонии в Амурской области. Произошло это после скандала с «тюремным ужином» из крабов и шашлыков. В 2013 году члена краснодарской банды приговорили к 19 годам 10 месяцам колонии строгого режима за жестокое убийство жителей станицы Кущевская в Краснодарском крае.