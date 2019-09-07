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Posted 7 сентября 2019, 17:00

Published 7 сентября 2019, 17:00

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Переведенный в омскую колонию Цеповяз стал собственником элитной земли на Кубани

Переведенный в омскую колонию Цеповяз стал собственником элитной земли на Кубани

7 сентября 2019, 17:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Спустя неделю после этапирования в Омск, член краснодарской «банды Цапков» стал собственником участка дорогостоящей земли в месте, где совершил преступление. Об этом сообщает портал БОР55.

Один из осужденных за массовое убийство в станице Кущевская Краснодарского края Вячеслав Цеповяз несколько дней назад обзавелся участком земли в несколько сотен гектаров. По подсчетам издания, рыночная стоимость участка земли площадью 400 га равна 782 млн рублей.

Как уточняет издание, ранее участок полностью был в собственности у бывшей жены Цеповяза Натальи. Сейчас он получил лишь долю. Как именно у него получилось сделать это, находясь за решеткой, не уточняется, однако сделку за него могли провести по доверенности.

Ранее Город55 сообщал, что одного из членов «банды Цапков» этапировали в омскую колонию строгого режима из Архангельской области. Решение о переводе приняли после того, как в сеть попали фотографии «тюремного ужина» из крабов и шашлыков. После инцидента начальника колонии, где до Омска отбывал наказание Цеповяз, сняли с должности.

Вячеслава Цеповяза в 2013 году осудили за жестокую расправу над 12-ю жителями станицы Кущевская в Краснодарском крае. Его приговорили к почти 20 годам колонии строгого режима.

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