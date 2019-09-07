Переведенный в омскую колонию Цеповяз стал собственником элитной земли на Кубани

Posted 7 сентября 2019, 17:00
Published 7 сентября 2019, 17:00
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Один из осужденных за массовое убийство в станице Кущевская Краснодарского края Вячеслав Цеповяз несколько дней назад обзавелся участком земли в несколько сотен гектаров. По подсчетам издания, рыночная стоимость участка земли площадью 400 га равна 782 млн рублей.
Как уточняет издание, ранее участок полностью был в собственности у бывшей жены Цеповяза Натальи. Сейчас он получил лишь долю. Как именно у него получилось сделать это, находясь за решеткой, не уточняется, однако сделку за него могли провести по доверенности.
Ранее Город55 сообщал, что одного из членов «банды Цапков» этапировали в омскую колонию строгого режима из Архангельской области. Решение о переводе приняли после того, как в сеть попали фотографии «тюремного ужина» из крабов и шашлыков. После инцидента начальника колонии, где до Омска отбывал наказание Цеповяз, сняли с должности.
Вячеслава Цеповяза в 2013 году осудили за жестокую расправу над 12-ю жителями станицы Кущевская в Краснодарском крае. Его приговорили к почти 20 годам колонии строгого режима.