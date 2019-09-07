Переведенный в омскую колонию Цеповяз стал собственником элитной земли на Кубани

Как уточняет издание, ранее участок полностью был в собственности у бывшей жены Цеповяза Натальи. Сейчас он получил лишь долю. Как именно у него получилось сделать это, находясь за решеткой, не уточняется, однако сделку за него могли провести по доверенности.