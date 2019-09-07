Омские синоптики рассказали, когда в регионе наступит бабье лето

Posted 7 сентября 2019, 04:17
Published 7 сентября 2019, 04:17
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Синоптики отмечают, что в этому году календарная осень совпала с климатической, и ничего удивительного в обильных дождях и низкой температуре уже в начале сентября нет. Такая быстрая смена времен года наблюдается раз в несколько лет.
«У нас уже установилась по-настоящему осенняя погода. В ближайшие три дня мы будем находиться в поле пониженного атмосферного давления. И в связи с этим у нас будет преобладать облачная погода, будут идти дожди. По южным районам до умеренных. Температура воздуха в дневное время будет от +14 до +19 градусов, — рассказала телеканалу Ерена Адаренко.
Бабье лето — практически летняя погода в начале осени — в регион все же придет, заверяют омские синоптики, несмотря на прогноз других метеослужб. Однако потеплеет точно не на следующей неделе, а только после похолодания. Возможно, в этом году бабье лето наступит в начале октября.