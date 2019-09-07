Омские синоптики рассказали, когда в регионе наступит бабье лето

«У нас уже установилась по-настоящему осенняя погода. В ближайшие три дня мы будем находиться в поле пониженного атмосферного давления. И в связи с этим у нас будет преобладать облачная погода, будут идти дожди. По южным районам до умеренных. Температура воздуха в дневное время будет от +14 до +19 градусов, — рассказала телеканалу Ерена Адаренко.