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Posted 7 сентября 2019, 04:17

Published 7 сентября 2019, 04:17

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Омские синоптики рассказали, когда в регионе наступит бабье лето

Омские синоптики рассказали, когда в регионе наступит бабье лето

7 сентября 2019, 04:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС поделились прогнозами на ближайшее время. В беседе с «12 каналом» начальник отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского гидрометцентра Елена Адаренко заверила, что через некоторое время после похолоданий в Омск все-таки вернется летнее тепло.

Синоптики отмечают, что в этому году календарная осень совпала с климатической, и ничего удивительного в обильных дождях и низкой температуре уже в начале сентября нет. Такая быстрая смена времен года наблюдается раз в несколько лет.

«У нас уже установилась по-настоящему осенняя погода. В ближайшие три дня мы будем находиться в поле пониженного атмосферного давления. И в связи с этим у нас будет преобладать облачная погода, будут идти дожди. По южным районам до умеренных. Температура воздуха в дневное время будет от +14 до +19 градусов, — рассказала телеканалу Ерена Адаренко.

Бабье лето — практически летняя погода в начале осени — в регион все же придет, заверяют омские синоптики, несмотря на прогноз других метеослужб. Однако потеплеет точно не на следующей неделе, а только после похолодания. Возможно, в этом году бабье лето наступит в начале октября.

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