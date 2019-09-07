Омичку обязали выплатить полмиллиона рублей за аварию, в которой она не участвовала

Позже в суд со взысканием с водителя компенсации обратилась супруга погибшего в аварии мужчины. Однако выплачивать компенсацию морального вреда женщине и четырем ее детям придется не осужденной: во время суда также выяснилось, что автомобиль, на котором женщина въехала в фуру, вообще принадлежит не ей.