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Posted 7 сентября 2019, 05:41

Published 7 сентября 2019, 05:41

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Омичку обязали выплатить полмиллиона рублей за аварию, в которой она не участвовала

Омичку обязали выплатить полмиллиона рублей за аварию, в которой она не участвовала

7 сентября 2019, 05:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Кормиловском районном суде владелицу автомобиля Honda Civic обязали выплатить 550 тыс рублей за ДТП, в котором она не участвовала. Авария случилась, когда за рулем машины находилась знакомая женщины.

Авария случилась в январе этого года недалеко от рабочего поселка Кормиловка: женщина-водитель за рулем Honda Civic с пассажиром в салоне выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой Volvo. Большегруз съехал в кювет, а один из пассажиров легковушки погиб, сообщили в суде.

Женщину признали виновной по ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Суд назначил ей 2 года колонии-поселения и 2.6 года запрета на управление транспортом. Но пока женщина на свободе — судья отсрочил тюремное заключение до момента, пока сыну осужденной не исполнится 14 лет. Кроме тюрьмы и лишения прав женщину обязали выплатить более 1 млн рублей владельцу большегруза.

Позже в суд со взысканием с водителя компенсации обратилась супруга погибшего в аварии мужчины. Однако выплачивать компенсацию морального вреда женщине и четырем ее детям придется не осужденной: во время суда также выяснилось, что автомобиль, на котором женщина въехала в фуру, вообще принадлежит не ей.

«Поскольку гражданская ответственность водителя застрахована не была, а собственником автомобиля, которым управляла женщина, на момент ДТП являлась другая женщина, то с нее в пользу заявительницы взыскана компенсация морального вреда в размере 550 000 рублей», — сообщили в пресс-службе Кормиловского районного суда и уточнили, что это решение в силу еще не вступило.

Отметим, женщина-водитель до сих пор отрицает, что нарушила правила дорожного движения. Она уверяет, что ехала по своей полосе, и навстречу ей выехал водитель фуры. Однако в суде прокурор предоставил доказательства, которые не позволили ей обжаловать приговор.

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