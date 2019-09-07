Беременная омичка украла у пенсионерки 3 фарфоровых дракона и постельное белье

Posted 7 сентября 2019, 06:46
Published 7 сентября 2019, 06:46
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Первой о краже заявила 74-летняя жительница Советского округа. Она рассказала, что в ее квартиру на улице Химиков постучали две женщины, одна из которых была беременна, и попросили пройти в туалет. Позже незнакомки попросили у пенсионерки воды, и, уходя, сообщили, что на женщине лежит порча. В качестве благодарности за ее доброту они предложили ее снять. Омичка согласилась, а когда женщины ушли, она недосчиталась 9 тыс рублей и заметила пропажу золотого кольца и серег, которые были на ней надеты.
Позже об аналогичном случае полицейским рассказала 80-летняя омичка. Из ее квартиры после визита «целительниц» пропали 5 тыс рублей, три фарфоровые статуэтки драконов, шесть пуховых шалей и даже постельное белье. Ущерб пенсионерка оценила в 22 тыс рублей.
В полиции составили фоторобот подозреваемых. Женщинам на вид 30-40 лет, обе они ростом не выше 160 см, одеты в черное, смуглая кожа и черные волосы. Одна их «целительниц» была беременной. Женщин пока не нашли, но уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ведомства.