Беременная омичка украла у пенсионерки 3 фарфоровых дракона и постельное белье

Первой о краже заявила 74-летняя жительница Советского округа. Она рассказала, что в ее квартиру на улице Химиков постучали две женщины, одна из которых была беременна, и попросили пройти в туалет. Позже незнакомки попросили у пенсионерки воды, и, уходя, сообщили, что на женщине лежит порча. В качестве благодарности за ее доброту они предложили ее снять. Омичка согласилась, а когда женщины ушли, она недосчиталась 9 тыс рублей и заметила пропажу золотого кольца и серег, которые были на ней надеты.