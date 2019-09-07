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Posted 7 сентября 2019, 06:46

Published 7 сентября 2019, 06:46

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Беременная омичка украла у пенсионерки 3 фарфоровых дракона и постельное белье

Беременная омичка украла у пенсионерки 3 фарфоровых дракона и постельное белье

7 сентября 2019, 06:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омские полицейские ищут двух мошенниц, которые под видом гадалок обокрали двух пенсионерок в Советском округе города. Одна из женщин, по сообщению пресс-службы ведомства, была беременной.

Первой о краже заявила 74-летняя жительница Советского округа. Она рассказала, что в ее квартиру на улице Химиков постучали две женщины, одна из которых была беременна, и попросили пройти в туалет. Позже незнакомки попросили у пенсионерки воды, и, уходя, сообщили, что на женщине лежит порча. В качестве благодарности за ее доброту они предложили ее снять. Омичка согласилась, а когда женщины ушли, она недосчиталась 9 тыс рублей и заметила пропажу золотого кольца и серег, которые были на ней надеты.

Позже об аналогичном случае полицейским рассказала 80-летняя омичка. Из ее квартиры после визита «целительниц» пропали 5 тыс рублей, три фарфоровые статуэтки драконов, шесть пуховых шалей и даже постельное белье. Ущерб пенсионерка оценила в 22 тыс рублей.

В полиции составили фоторобот подозреваемых. Женщинам на вид 30-40 лет, обе они ростом не выше 160 см, одеты в черное, смуглая кожа и черные волосы. Одна их «целительниц» была беременной. Женщин пока не нашли, но уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ведомства.

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