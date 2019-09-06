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Posted 6 сентября 2019, 11:26

Published 6 сентября 2019, 11:26

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

В Старом Кировске на двух дорогах введут двухстороннее движение машин

В Старом Кировске на двух дорогах введут двухстороннее движение машин

6 сентября 2019, 11:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На Левобережье в Омске на двух улицах организуют двухстороннее движение транспорта. С 28 сентября этого года по улицам Олега Кошевого и Торговой машины смогут ездить в обе стороны.

На улицах Олега Кошевого от Торговой до Мельничной и на улице Торговая от Бетховена до Олега Кошевого с 28 сентября будет организовано двустороннее движение транспорта. Накануне здесь установят соответствующие знаки и нанесут разметку, а светофоры на Олега Кошевого и на пересечении улиц Торговой и Бетховена настроят на новый режим.

Заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец подчеркнул, что изменения произойдут в выходной день, чтобы водители и пешеходы могли привыкнуть к новой схеме на минимально загруженных дорогах.

«Оптимизация движения приведет к перераспределению транспортных потоков и снизит транспортную нагрузку на улицу Мельничную, где расположены общеобразовательные учреждения», — отметил Кормилец.

В ведомстве также отметили, что после нововведений будет отслеживаться нагрузка на транспортный узел, объединяющий улицы Мельничную, Олега Кошевого, Торговую и Бетховена.

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