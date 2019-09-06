В Старом Кировске на двух дорогах введут двухстороннее движение машин

Posted 6 сентября 2019, 11:26
Published 6 сентября 2019, 11:26
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
На улицах Олега Кошевого от Торговой до Мельничной и на улице Торговая от Бетховена до Олега Кошевого с 28 сентября будет организовано двустороннее движение транспорта. Накануне здесь установят соответствующие знаки и нанесут разметку, а светофоры на Олега Кошевого и на пересечении улиц Торговой и Бетховена настроят на новый режим.
Заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец подчеркнул, что изменения произойдут в выходной день, чтобы водители и пешеходы могли привыкнуть к новой схеме на минимально загруженных дорогах.
«Оптимизация движения приведет к перераспределению транспортных потоков и снизит транспортную нагрузку на улицу Мельничную, где расположены общеобразовательные учреждения», — отметил Кормилец.
В ведомстве также отметили, что после нововведений будет отслеживаться нагрузка на транспортный узел, объединяющий улицы Мельничную, Олега Кошевого, Торговую и Бетховена.