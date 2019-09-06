В Старом Кировске на двух дорогах введут двухстороннее движение машин

На улицах Олега Кошевого от Торговой до Мельничной и на улице Торговая от Бетховена до Олега Кошевого с 28 сентября будет организовано двустороннее движение транспорта. Накануне здесь установят соответствующие знаки и нанесут разметку, а светофоры на Олега Кошевого и на пересечении улиц Торговой и Бетховена настроят на новый режим.