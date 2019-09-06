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Posted 6 сентября 2019, 17:00

Published 6 сентября 2019, 17:00

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Отопительный сезон в Омске начнется на следующей неделе — мэрия

Отопительный сезон в Омске начнется на следующей неделе — мэрия

6 сентября 2019, 17:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В администрации Омска рассказали, когда в городе начнется отопительный сезон. Первым тепло подадут в городские детские сады и школы, и сделают это уже на следующей неделе, сообщили в ведомстве.

«Тепло в детские сады и школы Омска придет уже на следующей неделе. В понедельник администрации округов начнут получат акты полной готовности к отопительному сезону. На основании этих документов ресурсники смогут выдавать учреждениям наряды на подачу тепла», — сообщили сегодня в пресс-службе администрации города.

В ведомстве пояснили, что все городские инженерные системы готовы к запуску отопительного сезона. Но речь идет пока только о школах и детских садах: когда тепло подадут в больницы, университеты и многоквартирные дома пока не известно.

Отметим, по действующему законодательству отопительный сезон начинается, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура не превышает +8 градусов. В Омске с 1 сентября температура не поднималась выше +19 градусов, а в ночь на ближайшие дни синоптики вовсе обещают похолодание до +5 градусов.

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