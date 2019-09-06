Омича отправили в колонию строгого режима за неуплату алиментов

Согласно данным суда, мужчину обязали платить алименты на своих двоих детей в декабре 2017 года. Месяцем ранее он освободился из колонии, где отбывал срок за незаконный оборот наркотиков, и с тех пор нигде не работал и не выплачивал алименты. Только в марте и апреле 2018 года мужчина выплатил детям 12 тыс рублей.