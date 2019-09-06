Омича отправили в колонию строгого режима за неуплату алиментов

Posted 6 сентября 2019, 10:01
Published 6 сентября 2019, 10:01
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Согласно данным суда, мужчину обязали платить алименты на своих двоих детей в декабре 2017 года. Месяцем ранее он освободился из колонии, где отбывал срок за незаконный оборот наркотиков, и с тех пор нигде не работал и не выплачивал алименты. Только в марте и апреле 2018 года мужчина выплатил детям 12 тыс рублей.
С декабря 2017 года по 3 сентября 2019 года долг мужчины по алиментам составил 320 тыс рублей. Отмечается, что уважительной причины для невыплаты денег у подсудимого не было.
На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. 3 сентября этого года его признали злосным неплательщиком и вновь отправили в тюрьму. За неуплату алиментов он проведет в колонии строгого режима ближайшие 4 месяца, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда. В силу приговор пока не вступил.