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Posted 6 сентября 2019, 10:01

Published 6 сентября 2019, 10:01

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Омича отправили в колонию строгого режима за неуплату алиментов

Омича отправили в колонию строгого режима за неуплату алиментов

6 сентября 2019, 10:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Центральном районном суде Омска омича приговорили к реальному тюремному сроку за то, что он почти два года не платил алименты на своих детей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно данным суда, мужчину обязали платить алименты на своих двоих детей в декабре 2017 года. Месяцем ранее он освободился из колонии, где отбывал срок за незаконный оборот наркотиков, и с тех пор нигде не работал и не выплачивал алименты. Только в марте и апреле 2018 года мужчина выплатил детям 12 тыс рублей.

С декабря 2017 года по 3 сентября 2019 года долг мужчины по алиментам составил 320 тыс рублей. Отмечается, что уважительной причины для невыплаты денег у подсудимого не было.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. 3 сентября этого года его признали злосным неплательщиком и вновь отправили в тюрьму. За неуплату алиментов он проведет в колонии строгого режима ближайшие 4 месяца, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда. В силу приговор пока не вступил.

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