Неизвестный водитель задним ходом сбил омича в Нефтяниках и скрылся с места ДТП

Согласно данным омской Госавтоинспекции, ДТП произошло в Советском округе в районе дома № 24А по улице 19-го Партсъезда. Автомобиль марки Nissan Sunny сдавал задним ходом, когда допустил наезд на пешехода. Сразу после инцидента неустановленный водитель скрылся.