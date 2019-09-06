gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 сентября 2019, 02:04

Published 6 сентября 2019, 02:04

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Неизвестный водитель задним ходом сбил омича в Нефтяниках и скрылся с места ДТП

Неизвестный водитель задним ходом сбил омича в Нефтяниках и скрылся с места ДТП

6 сентября 2019, 02:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 5 сентября, в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль сбил пешехода и скрылся с места инцидента. Теперь полиция разыскивает очевидцев случившегося, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Согласно данным омской Госавтоинспекции, ДТП произошло в Советском округе в районе дома № 24А по улице 19-го Партсъезда. Автомобиль марки Nissan Sunny сдавал задним ходом, когда допустил наезд на пешехода. Сразу после инцидента неустановленный водитель скрылся.

Под колеса иномарки попал 24-летний мужчина. С полученными травмами его госпитализировали в медицинское учреждение.

Омская Госавтоинспекция обращается к очевидцам происшествия с просьбой связаться с ними по телефонам 02 или 79-35-04.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика