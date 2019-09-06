Неизвестный водитель задним ходом сбил омича в Нефтяниках и скрылся с места ДТП

Posted 6 сентября 2019, 02:04
Published 6 сентября 2019, 02:04
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Согласно данным омской Госавтоинспекции, ДТП произошло в Советском округе в районе дома № 24А по улице 19-го Партсъезда. Автомобиль марки Nissan Sunny сдавал задним ходом, когда допустил наезд на пешехода. Сразу после инцидента неустановленный водитель скрылся.
Под колеса иномарки попал 24-летний мужчина. С полученными травмами его госпитализировали в медицинское учреждение.
Омская Госавтоинспекция обращается к очевидцам происшествия с просьбой связаться с ними по телефонам 02 или 79-35-04.