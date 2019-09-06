Не хватает энтузиазма. Наблюдатели о том, чего ждать на довыборах в Омске

Posted 6 сентября 2019, 03:00
Published 6 сентября 2019, 03:00
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Их проведение связано с досрочным прекращением полномочий депутатов Заксобрания Юрия Шушубаева, Виктора Варжина и Сергея Калинина, а также с освобождением мандата в Горсовете после скоропостижной смерти депутата Рината Карымова.
В голосовании смогут принять участие жители четырех избирательных территорий: Советского одномандатного избирательного округа № 4 в городе Омске, Тюкалинского одномандатного избирательного округа № 14, Кормиловского одномандатного избирательного округа № 19, а также избирательного округа № 11 на территории Центрального округа Омска (довыборы в Городской совет).
Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты началось 14 июня 2019 года. Спустя месяц срок подачи заявлений закончился. На довыборы в Заксобрание оформились 16 претендентов: пять самовыдвиженцев и 11 человек от региональных отделений политических партий (РОПП). После проверки документов и подписных листов четверо из них отсеялось. В итоге избирком зарегистрировал кандидатами в депутаты Заксобрания 12 человек.
В то же время в городскую избирательную комиссию обратились за регистрацией семь претендентов. Двое из них не прошли проверку. Один не сдал подписи и утратил статус выдвинутого кандидата. У другого обнаружили большой процент ошибок в подписных листах.
Стоит отметить, что несмотря на значительное число претендентов и достаточно высокую конкуренцию (на каждый мандат парламентские партии выдвинули своего кандидата) интерес к выборной кампании со стороны избирателей в Омске невелик.
Город55 накануне единого дня голосования поговорил с омичами, чтобы выяснить, как они оценивают кампанию, и узнать их мнение, почему кандидаты в депутаты были не столь активными, как раньше.
Проректор ОмГУ имени Ф. М. Достоевского Александр Костюков считает, что в этом нет ничего необычного. Схожая ситуация, по его словам, складывается во многих регионах при довыборах в местные органы власти.
«Как юрист, я бы оценил дополнительные выборы как обязательную процедуру. Если есть вакантные мандаты, они в любом случае должны быть замещены. С содержательной точки зрения очевидно, что той борьбы, которая была на настоящих выборах, ее сейчас нет. У кандидатов нет такого объема рекламы, нет занимательных программ», — сказал Костюков.
Не ощущает остроты политической борьбы и профессор ОмГУПС Сергей Костарев. Одной из возможных причин он видит короткий срок до следующих выборов (в 2021 году должны пройти очередные парламентские выборы, а также выборы в Законодательное собрание Омской области) и, как следствие, нежелание бизнеса вкладываться в кандидатов.
«Это совершенно разные выборы. В 2016 году выборы продвигались большими партиями, а сейчас довыборы, которые привлекают изначально меньше внимания. Это надо жить на соответствующем округе, чтобы у тебя пересеклась твоя территория с кандидатом. Да и оставшееся время после избрания и до новых выборов не сильно интересует ресурсных людей», — уверен Костарев.
В свою очередь, у омского бизнеса энтузиазм прежде всего вызывают выборы федерального уровня. По словам омского предпринимателя Виктора Шкуренко, поднять интерес избирателей к местным выборам могли бы рекламные инициативы кандидатов, но они были минимальны.
«Я хожу только на федеральные выборы. Бывают такие редкие ситуации, когда я лично знаю кандидата, который баллотируется на округе, где я проживаю. Тогда я хожу и его поддерживаю. Где я живу, нет никакой активности, поскольку у нас довыборов нет. Но я езжу по городу и по билбордам ощущаю, что идет кампания. Но выборы в Заксобрание и Горсовет — это даже не выборы губернатора или мэра, это не федеральные выборы, где есть жесткая политическая борьба», — сказал генеральный директор «ТД Шкуренко» Виктор Шкуренко.
Директор Омского государственного академического театра драмы Виктор Лапухин говорит, что компания по довыборам в Омске проходит как-то «мелковато». На выборы он, конечно, пойдет, но за кого будет голосовать, решит прямо на избирательном участке.
«Мы как-то больше занимаемся своими делами — подготовкой к новому театральному сезону. За выборами в Законодательное собрание я слежу. За городскими как-то меньше. Активность у них небольшая. Если Госдуму мы почти пофамильно знаем, и не только представителей нашей области, то здесь на городском уровне — два-три человека» — сказал Лапухин.
Напомним, в воскресенье состоятся довыборы депутатов Заксобрания в трех округах, а также в Горсовет по 11-му округу.
Кандидаты в депутаты Законодательного собрания Омской области:
По Советскому одномандатному избирательному округу № 4: Владимир Виниченко (РОПП КПРФ), Ярослав Казаченко (самовыдвиженец), Юрий Карючин (РОПП ЛДПР), Геннадий Мелешкин (РОПП «Справедливая Россия»).
По Тюкалинскому одномандатному избирательному округу № 14: Дмитрий Ермолин (РОПП «Справедливая Россия»), Сергей Жильцов (РОПП ЛДПР), Владимир Спинов (РОПП «Единая Россия»), Алена Штайнбрехер (РОПП КПРФ).
По Кормиловскому одномандатному избирательном округу № 19: Борис Бондарев (РОПП «Справедливая Россия), Алексей Клепиков (РОПП ЛДПР), Татьяна Куропятник (РОПП КПРФ), Светлана Энверова (РОПП «Единая Россия»).
Кандидаты в депутаты Омского городского совета: Юрий Арчибасов (РОПП «Единая Россия»), Николай Глухов (РОПП «Справедливая Россия»), Анатолий Казак (РОПП КПРФ), Глеб Летягин (самовыдвиженец), Лидия Некрасова (РОПП ЛДПР).