Не хватает энтузиазма. Наблюдатели о том, чего ждать на довыборах в Омске

«Я хожу только на федеральные выборы. Бывают такие редкие ситуации, когда я лично знаю кандидата, который баллотируется на округе, где я проживаю. Тогда я хожу и его поддерживаю. Где я живу, нет никакой активности, поскольку у нас довыборов нет. Но я езжу по городу и по билбордам ощущаю, что идет кампания. Но выборы в Заксобрание и Горсовет — это даже не выборы губернатора или мэра, это не федеральные выборы, где есть жесткая политическая борьба», — сказал генеральный директор «ТД Шкуренко» Виктор Шкуренко.