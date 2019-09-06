Начальницу почты в Омской области обвинили в присвоении 350 тыс рублей

Posted 6 сентября 2019, 10:54
Published 6 сентября 2019, 10:54
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
На руководителя отделения возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». По информации суда, женщина использовала свое служебное положение, чтобы присвоить себе деньги компании — почти 352 тыс рублей.
Обвиняемая призналась, что воспользовалась служебным положением, чтобы поправить свое материальное состояние. Дело отправили на рассмотрение в особом порядке Кормиловский районный суд, где женщине и вынесут приговор.
В пресс-службе ведомства отмечают, что дело возбуждено на бывшего начальника отделения почтовой связи. Это означает, что сейчас женщина не занимает руководящей должности.
ОБНОВЛЕНО
УФПС Омской области сообщает, что факт правонарушения выявлен сотрудниками филиала в ходе служебной проверки в 2018 году. Похищенные денежные средства были предназначены для операционной деятельности предприятия, происшествие не отразилось на обслуживании клиентов, все выплаты им были произведены в срок и в полном объеме.
Результаты внутреннего расследования были переданы в правоохранительные органы. Предприятие оказывает максимальное содействие в расследовании. Сотрудница уволена.
Руководство филиала принимает усиленные меры контроля, повышает количество проведения внеплановых служебных проверок для пресечения подобных фактов и выявления недобросовестных сотрудников.