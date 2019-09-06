gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 сентября 2019, 10:54

Published 6 сентября 2019, 10:54

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Начальницу почты в Омской области обвинили в присвоении 350 тыс рублей

Начальницу почты в Омской области обвинили в присвоении 350 тыс рублей

6 сентября 2019, 10:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Кормиловском районе Омской области рассматривают дело о хищении более 350 тыс рублей. В преступлении обвиняют начальника отделения почтовой связи, рассказали в суде.

На руководителя отделения возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». По информации суда, женщина использовала свое служебное положение, чтобы присвоить себе деньги компании — почти 352 тыс рублей.

Обвиняемая призналась, что воспользовалась служебным положением, чтобы поправить свое материальное состояние. Дело отправили на рассмотрение в особом порядке Кормиловский районный суд, где женщине и вынесут приговор.

В пресс-службе ведомства отмечают, что дело возбуждено на бывшего начальника отделения почтовой связи. Это означает, что сейчас женщина не занимает руководящей должности.

ОБНОВЛЕНО

УФПС Омской области сообщает, что факт правонарушения выявлен сотрудниками филиала в ходе служебной проверки в 2018 году. Похищенные денежные средства были предназначены для операционной деятельности предприятия, происшествие не отразилось на обслуживании клиентов, все выплаты им были произведены в срок и в полном объеме.

Результаты внутреннего расследования были переданы в правоохранительные органы. Предприятие оказывает максимальное содействие в расследовании. Сотрудница уволена.

Руководство филиала принимает усиленные меры контроля, повышает количество проведения внеплановых служебных проверок для пресечения подобных фактов и выявления недобросовестных сотрудников.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика