Начальницу почты в Омской области обвинили в присвоении 350 тыс рублей

УФПС Омской области сообщает, что факт правонарушения выявлен сотрудниками филиала в ходе служебной проверки в 2018 году. Похищенные денежные средства были предназначены для операционной деятельности предприятия, происшествие не отразилось на обслуживании клиентов, все выплаты им были произведены в срок и в полном объеме.