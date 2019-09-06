Каждую десятую омскую компанию решили исключить из ЕГРЮЛ

Как отметили в региональном УФНС России, на 1 августа 2019 года в реестре числится 1 178 компаний, сведения о которых частично недостоверны. Это число составляет 29,4% от общего количества юрлиц с недостоверными сведениями и 10% от всех юрлиц региона.