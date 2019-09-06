Каждую десятую омскую компанию решили исключить из ЕГРЮЛ

Posted 6 сентября 2019, 10:32
Published 6 сентября 2019, 10:32
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Как отметили в региональном УФНС России, на 1 августа 2019 года в реестре числится 1 178 компаний, сведения о которых частично недостоверны. Это число составляет 29,4% от общего количества юрлиц с недостоверными сведениями и 10% от всех юрлиц региона.
Большая часть организаций (86.5%) предоставила в налоговую неверные данные об адресе регистрации юрлица, 8% указали не того руководителя, остальные 5,5% сообщили в налоговую о не тех учредителях.
За недостоверные сведения в ЕГРЮЛ организациям грозит административная ответственность. В качестве наказания юрлицам грозит от крупного штрафа до исключения из реестра.