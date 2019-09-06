Экс-руководителя омского кооператива оштрафовали за нарушение процедуры банкротства

Также экс-председатель без согласия временного управляющего подал заявление в суд с требованием исключить кооператив из реестра требований кредиторов другой банкротящейся компании. Обнаружились и предпочтения руководителя, оказываемые определенному кредитору среди прочих во время произведения расчетов. Он не соблюдал очередность выплат, идя вразрез с законодательством РФ.