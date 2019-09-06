Экс-руководителя омского кооператива оштрафовали за нарушение процедуры банкротства

Posted 6 сентября 2019, 03:46
Published 6 сентября 2019, 03:46
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Как выяснилось во время прокурорской проверки, уже после введения процедуры банкротства руководитель не передал временному управляющему документы и всю информацию об имеющейся дебиторской задолженности.
Также экс-председатель без согласия временного управляющего подал заявление в суд с требованием исключить кооператив из реестра требований кредиторов другой банкротящейся компании. Обнаружились и предпочтения руководителя, оказываемые определенному кредитору среди прочих во время произведения расчетов. Он не соблюдал очередность выплат, идя вразрез с законодательством РФ.
На основании выявленных нарушений прокуратура района инициировала возбуждение административных дел о неправомерных действиях при банкротстве. Решением суда экс-руководитель привлечен к ответственности в виде штрафов в размере 40 тыс и 50 тыс рублей.