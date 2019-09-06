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Posted 6 сентября 2019, 12:02

Published 6 сентября 2019, 12:02

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Доплата за комфорт: в омской маршрутке за проезд в кабине водителя просят 30 рублей

Доплата за комфорт: в омской маршрутке за проезд в кабине водителя просят 30 рублей

6 сентября 2019, 12:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Водитель омской маршрутки № 346 «ДРСУ — ДРСУ» установил новые правила оплаты проезда: за проезд в кабине водителя пассажир может заплатить 30 рублей наличными, а заплатить банковской картой можно только за проезд в салоне. Информация о нововведениях появилась в паблике «Подслушано в Омске».

О случившемся рассказала местная жительница, которая поехала сегодня утром на работу на этой маршрутке: «Сегодня я выслушала буквально шедевр от водителя маршрута № 346 (ИП Локотков М.В.) Он с мрачным видом сообщил нам, занявшим места в кабине: „Опять вы со своими картами за 25 рублей, надо вас таких в салоне катать, чтобы битком. А в кабине проезд стоит 30 рублей“. На наше недоумение заявил что да, таковы его новые правила», — рассказала омичка в паблике.

Девушка добавила, что зачастую встречает водителей, которые либо отказываются принимать оплату по банковской карте, либо проводят ее с большой неохотой.

Омичи в комментариях не удивились ситуации, однако большинство сообщило, что стараются экономить на проезде, даже если вид оплаты не устраивает водителей.

Недовольство водителей объясняется тем, что количество «живых» денег сократилось, и скрыть выручку от перевозчиков становится труднее. Ранее водители заявляли, что перевозчики не перечисляют им деньги за билеты, облаченные безналом.

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