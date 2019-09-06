Доплата за комфорт: в омской маршрутке за проезд в кабине водителя просят 30 рублей

Posted 6 сентября 2019, 12:02
Published 6 сентября 2019, 12:02
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
О случившемся рассказала местная жительница, которая поехала сегодня утром на работу на этой маршрутке: «Сегодня я выслушала буквально шедевр от водителя маршрута № 346 (ИП Локотков М.В.) Он с мрачным видом сообщил нам, занявшим места в кабине: „Опять вы со своими картами за 25 рублей, надо вас таких в салоне катать, чтобы битком. А в кабине проезд стоит 30 рублей“. На наше недоумение заявил что да, таковы его новые правила», — рассказала омичка в паблике.
Девушка добавила, что зачастую встречает водителей, которые либо отказываются принимать оплату по банковской карте, либо проводят ее с большой неохотой.
Омичи в комментариях не удивились ситуации, однако большинство сообщило, что стараются экономить на проезде, даже если вид оплаты не устраивает водителей.
Недовольство водителей объясняется тем, что количество «живых» денег сократилось, и скрыть выручку от перевозчиков становится труднее. Ранее водители заявляли, что перевозчики не перечисляют им деньги за билеты, облаченные безналом.