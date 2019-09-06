Доплата за комфорт: в омской маршрутке за проезд в кабине водителя просят 30 рублей

О случившемся рассказала местная жительница, которая поехала сегодня утром на работу на этой маршрутке: «Сегодня я выслушала буквально шедевр от водителя маршрута № 346 (ИП Локотков М.В.) Он с мрачным видом сообщил нам, занявшим места в кабине: „Опять вы со своими картами за 25 рублей, надо вас таких в салоне катать, чтобы битком. А в кабине проезд стоит 30 рублей“. На наше недоумение заявил что да, таковы его новые правила», — рассказала омичка в паблике.