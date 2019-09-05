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Posted 5 сентября 2019, 13:57

Published 5 сентября 2019, 13:57

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Владимир Геворгян отказался возить омичей-льготников в маршрутках за 18 рублей

Владимир Геворгян отказался возить омичей-льготников в маршрутках за 18 рублей

5 сентября 2019, 13:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Глава СРО «Омские перевозчики» и предприниматель Владимир Геворгян заявил, что в следующем году не станет принимать в маршрутках оплату льготными картами. Об этом он заявил в интервью порталу Om1.ru.

Геворгян пояснил, что откажется возить льготников, если министерство труда и социального развития Омской области начнет компенсировать перевозчику большую сумму. Одновременно он пояснил, что в ведомстве этого делать не собираются, а принимать оплату льготными проездными или нет — выбор самих перевозчиков.

«Это совершенно не окупается, а между прочим, есть установленный тариф — 25 рублей. Да, мы договорились с городской властью, что возим пенсионеров, студентов и школьников, использующих проездной, по 22 рубля. Три рубля мы берем на себя, нам никто их в итоге не возмещает, но мы справляемся. Семь рублей — это уже совсем другая сумма, накладно выходит», — приводит слова предпринимателя издание.

Владимир Геворгян сообщил, что только по по итогам августа на маршрутках предпринимателя проехали 198 тыс федеральных льготников, а за год это число перешагнет миллион. «Нет, конечно, если в Минтруда готовы взять на себя эти перевозки и решить вопросы с ветеранами самостоятельно, то пожалуйста. Я по 18 рублей в следующем году не буду осуществлять перевозку этих пассажиров», - подчеркнул предприниматель.

Напомним, с 1 января в Омске проезд за наличный расчет и по банковской карте стоит 30 рублей. Для школьников проезд в муниципальном транспорте стоит 15 рублей, для студентов и пенсионеров — 18. По итогам января омские перевозчики подсчитали убытки и внесли корректировки в оплату проезда в маршрутках. С 11 февраля стоимость проезда за наличные или по банковской карте остается той же, а вот студенты, школьники и пенсионеры должны платить за поездку 22 рубля.

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