Владимир Геворгян отказался возить омичей-льготников в маршрутках за 18 рублей

Владимир Геворгян сообщил, что только по по итогам августа на маршрутках предпринимателя проехали 198 тыс федеральных льготников, а за год это число перешагнет миллион. «Нет, конечно, если в Минтруда готовы взять на себя эти перевозки и решить вопросы с ветеранами самостоятельно, то пожалуйста. Я по 18 рублей в следующем году не буду осуществлять перевозку этих пассажиров», - подчеркнул предприниматель.