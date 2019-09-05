В омском Следственном комитете сменился руководитель

Posted 5 сентября 2019, 00:48
Published 5 сентября 2019, 00:48
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Согласно данным официального портала Следственного комитета, теперь кресло исполняющего обязанности руководителя управления СКР по Омской области занимает полковник юстиции Владислав Бражников, ранее являвшийся заместителем главы ведомства.
Напомним, региональное управление работает без главы ведомства с момента ухода прежнего руководителя — генерала юстиции Андрея Кондина. В конце февраля 2018 года он оставил Омск и был назначен на аналогичную должность в Республику Бурятию. Однако проработал там совсем недолго и вернулся в город в мае 2019 года, чтобы возглавить Министерство региональной безопасности Омской области. Региональное СКР до сих пор остается без постоянного руководителя.