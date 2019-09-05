В омском Следственном комитете сменился руководитель

Напомним, региональное управление работает без главы ведомства с момента ухода прежнего руководителя — генерала юстиции Андрея Кондина. В конце февраля 2018 года он оставил Омск и был назначен на аналогичную должность в Республику Бурятию. Однако проработал там совсем недолго и вернулся в город в мае 2019 года, чтобы возглавить Министерство региональной безопасности Омской области. Региональное СКР до сих пор остается без постоянного руководителя.