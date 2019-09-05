В Омске на маршруты № 445 и № 386 запустят новые автобусы

«12 автобусов уже работают, 4 из этих двенадцати имеют все необходимое для перевозки пассажиров с ограниченными двигательными возможностями. Еще десять новых автобусов выйдут на маршруты уже завтра: 8 из них будут работать на маршруте 445, два — пойдут на замену автобусов на других маршрутах. А следующая партия из пяти автобусов, которые придут до конца месяца, полностью пойдут на маршрут № 386», — поделился Владимир Геворгян.