gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 сентября 2019, 17:00

Published 5 сентября 2019, 17:00

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

В Омске на маршруты № 445 и № 386 запустят новые автобусы

В Омске на маршруты № 445 и № 386 запустят новые автобусы

5 сентября 2019, 17:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Глава СРО «Омские перевозчики» и предприниматель Владимир Геворгян рассказал об обновлении автопарка омских маршруток. Новые автобусы в ближайшее время запустят на маршруты № 445 и № 386, сообщают в пресс-службе СРО.

Геворгян рассказал, что уже четверть его автопарка обновлено. Часть автобусов уже ездят по городу, еще 8 скоро выйдут на маршрут № 445 «МЕГА — ОНПЗ», а в конце сентября в город поступят пять новых машин, которыми заменят автобусы на маршруте № 386 «1-я Учхозная — Гараж ЦС». Предприниматель подчеркнул, что четыре из 12 обновленных автобусов оборудованы для проезда омичей с ограниченными возможностями.

«12 автобусов уже работают, 4 из этих двенадцати имеют все необходимое для перевозки пассажиров с ограниченными двигательными возможностями. Еще десять новых автобусов выйдут на маршруты уже завтра: 8 из них будут работать на маршруте 445, два — пойдут на замену автобусов на других маршрутах. А следующая партия из пяти автобусов, которые придут до конца месяца, полностью пойдут на маршрут № 386», — поделился Владимир Геворгян.

Он также пояснил, что обновляют автобусы на самых популярных маршрутах. Для этого изучат пассажиропоток и интервалы движения омичей. Сейчас предприниматель планирует закупить новые двадцатидвухместные машины. В пресс-службе «Омских перевозчиков» не уточняют, заменят ли ими уже существующие автобусы или же просто добавят их на маршруты.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика