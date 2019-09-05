В Омске на маршруты № 445 и № 386 запустят новые автобусы

Posted 5 сентября 2019, 17:00
Published 5 сентября 2019, 17:00
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Геворгян рассказал, что уже четверть его автопарка обновлено. Часть автобусов уже ездят по городу, еще 8 скоро выйдут на маршрут № 445 «МЕГА — ОНПЗ», а в конце сентября в город поступят пять новых машин, которыми заменят автобусы на маршруте № 386 «1-я Учхозная — Гараж ЦС». Предприниматель подчеркнул, что четыре из 12 обновленных автобусов оборудованы для проезда омичей с ограниченными возможностями.
«12 автобусов уже работают, 4 из этих двенадцати имеют все необходимое для перевозки пассажиров с ограниченными двигательными возможностями. Еще десять новых автобусов выйдут на маршруты уже завтра: 8 из них будут работать на маршруте 445, два — пойдут на замену автобусов на других маршрутах. А следующая партия из пяти автобусов, которые придут до конца месяца, полностью пойдут на маршрут № 386», — поделился Владимир Геворгян.
Он также пояснил, что обновляют автобусы на самых популярных маршрутах. Для этого изучат пассажиропоток и интервалы движения омичей. Сейчас предприниматель планирует закупить новые двадцатидвухместные машины. В пресс-службе «Омских перевозчиков» не уточняют, заменят ли ими уже существующие автобусы или же просто добавят их на маршруты.