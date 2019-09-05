В Омске четырехлетний мальчик шел один по темной улице к маме на работу

Posted 5 сентября 2019, 06:40
Published 5 сентября 2019, 06:40
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Как рассказала автор публикации, мальчик был одет не по погоде — в тонких штанах и тонкой кофте, закрытые сандалии. Ребенок замерз. Омички выяснили, где работает мама. Оказалось, что моет полы в школе. Вахтер учебного заведения поведала, что мальчик не в первый раз приходит самостоятельно к матери на работу, так же как и две его маленькие сестры.
Автор поста призвал омичей лучше следить за своими детьми, не оставлять одних на улице, особенно в темное время суток.