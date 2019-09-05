В Омске четырехлетний мальчик шел один по темной улице к маме на работу

Как рассказала автор публикации, мальчик был одет не по погоде — в тонких штанах и тонкой кофте, закрытые сандалии. Ребенок замерз. Омички выяснили, где работает мама. Оказалось, что моет полы в школе. Вахтер учебного заведения поведала, что мальчик не в первый раз приходит самостоятельно к матери на работу, так же как и две его маленькие сестры.