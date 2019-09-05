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Posted 5 сентября 2019, 06:40

Published 5 сентября 2019, 06:40

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

В Омске четырехлетний мальчик шел один по темной улице к маме на работу

В Омске четырехлетний мальчик шел один по темной улице к маме на работу

5 сентября 2019, 06:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 4 сентября, в Омске на темной неосвещенной улице заметили одиноко идущего мальчика возраста 3-4 лет. Прохожие остановили ребенка и помогли дойти до работы мамы, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Омск» социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказала автор публикации, мальчик был одет не по погоде — в тонких штанах и тонкой кофте, закрытые сандалии. Ребенок замерз. Омички выяснили, где работает мама. Оказалось, что моет полы в школе. Вахтер учебного заведения поведала, что мальчик не в первый раз приходит самостоятельно к матери на работу, так же как и две его маленькие сестры.

Автор поста призвал омичей лучше следить за своими детьми, не оставлять одних на улице, особенно в темное время суток.

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