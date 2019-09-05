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Posted 5 сентября 2019, 04:13

Published 5 сентября 2019, 04:13

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Омский РЦ «Космополис» выплатит ребенку 120 тыс рублей за перелом позвоночника

Омский РЦ «Космополис» выплатит ребенку 120 тыс рублей за перелом позвоночника

5 сентября 2019, 04:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Куйбышевский районный суд города Омска обязал развлекательный центр «Космополис» выплатить 80 тыс рублей ребенку, который получил компрессионный перелом грудного позвонка, прыгая на батуте. 40 тыс рублей компания уже перевела семье в добровольном порядке до вынесения судебного решения, сообщает омская прокуратура.

Несчастный случай произошел в феврале 2018 года. Ребенок упал с батута и получил повреждение, квалифицируемое как средней тяжести вред здоровью. Из-за травмы несовершеннолетний был переведен на домашнее обучение и прекратил занятия в спортивной школе.

Виновным в несчастном случае признан развлекательный центр «Космополис», который ненадлежаще информировал об ограничениях в использовании батутов, а также не предпринял всех мер для обеспечения безопасности ребенка на аттракционе.

В процессе судебного разбирательства развлекательный центр в добровольном порядке выплатил семье ребенка 40 тыс рублей. С учетом этой суммы, судья постановил перечислить истцу еще 80 тыс рублей компенсации морального вреда, штрафа за неисполнение требований потребителя, а также расходов на лечение.

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