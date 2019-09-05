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Posted 5 сентября 2019, 07:18

Published 5 сентября 2019, 07:18

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Омский облсуд признал законной отмену компенсаций за семейное образование

Омский облсуд признал законной отмену компенсаций за семейное образование

5 сентября 2019, 07:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Экс-депутат Заксобрания Алеся Григорьева проиграла иск к региональному парламенту с требованием вернуть компенсации за обучение детей на дому. Признать незаконным решение ЗС требовала она и еще пять семей. Они намерены обжаловать решение в Верховном суде.

4 сентября Омский областной суд отказал в удовлетворении коллективного иска к Заксобранию из-за его решения отменить в регионе компенсации за семейное образование. Напомним, соответствующий законопроект был принят в прошлом году, выплаты «семейникам» прекратились с 1 сентября 2019 года. Оспорить это решение пыталась Алеся Григорьева и еще пять семей, чьи иски объединили в один.

Мотивировочная часть решения еще не готова, однако известны аргументы регионального Минфина, выступавшего в деле заинтересованной стороной. В ведомстве указывали, что компенсации за семейное образование — не обязанность, а право региона; они представляют собой дополнительные меры соцподдержки, на которые в бюджете не хватает средств. Кроме того, по словам министра финансов Вадима Чеченко, отказаться от них рекомендовал федеральный Минфин.

В региональном Минобре также уточняли, что раньше деньги на эти выплаты брались из субвенции муниципальным районам на организацию обучения в школах, и на это противоречие указала Контрольно-счетная палата (КСП). Поэтому компенсации перевели в разряд мер соцподдержки, однако бюджет Омской области не позволил их реализовать.

Как рассказала Городу55 Алеся Григорьева, родители, в свою очередь, настаивают на том, что отмена выплат противоречит основному закону: Конституция РФ гарантирует всем детям бесплатное образование, а семейное обучение — одна из его форм. Государство предусматривает финансирование на обучение каждого ребенка, независимо от того, посещает он школу или учится дома, и этих средств сейчас лишают омские семьи, считают истцы. Кроме того, у них были претензии к процедуре принятия законопроекта в Заксобрании.

Женщина считает ссылки на КСП манипуляцией. Она указывает, что КСП в своем отчете говорила о множестве нарушений в бюджетных тратах на образование, а по поводу компенсаций за семейное образование была лишь рекомендация изменить формальный порядок их начисления. В итоге выплаты вовсе отменили и включили это одной из строчек в большой законопроект, принятие которого без правок продавили в ЗС. Затем родителям обещали разработать новый порядок компенсаций. Его действительно разработали, но Минфин дал по нему отрицательное заключение, окончательно ликвидировав выплаты «семейникам».

«Изменение механизма выплат позволило таким варварским методом отобрать у нас компенсации. В бюджете нет средств? Балансируйте тогда свой бюджет, уберите „золотые пенсии“. Между прочим, юридический механизм для выплат компенсаций за семейное образование и за „золотые пенсии“ одинаковый», — отмечает Григорьева.

Она намерена обжаловать решение в Верховном суде.

«Другие регионы наблюдают за нашей ситуацией. И даже Москва, на которую ссылаются, что это она не позволяет. Мы знаем, что никто там таких указаний не давал, и оттуда придет совершенно другое решение. Это временная победа», — считает женщина.

Отметим, сейчас в регионе насчитывается около 1.4 тыс детей, которые обучаются на дому (по словам Григорьевой, никто из «семейников» не решил вернуться в школу). В прошлом году компенсации обошлись бюджету в порядка 160 млн рублей. При этом в Минобре отмечали, что существует практика, когда родители, получая компенсацию за обучение на дому, отдавали ребенка в частные школы: таким образом, образовательные услуги для «семейников» ложились на налогоплательщиков.

Григорьева в 2011 году была избрана депутатом регионального Заксобрания, однако в 2014 году лишилась мандата из-за уголовного дела в связи с участием в ДТП. Она считает, что дело было сфабриковано, чтобы отнять у нее мандат. Сейчас многодетная мать пытается доказать свою невиновность (ее аргументы поддержали в Администрации президента) и планирует вернуть место в региональном парламенте.

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