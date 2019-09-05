Омский облсуд признал законной отмену компенсаций за семейное образование

Женщина считает ссылки на КСП манипуляцией. Она указывает, что КСП в своем отчете говорила о множестве нарушений в бюджетных тратах на образование, а по поводу компенсаций за семейное образование была лишь рекомендация изменить формальный порядок их начисления. В итоге выплаты вовсе отменили и включили это одной из строчек в большой законопроект, принятие которого без правок продавили в ЗС. Затем родителям обещали разработать новый порядок компенсаций. Его действительно разработали, но Минфин дал по нему отрицательное заключение, окончательно ликвидировав выплаты «семейникам».