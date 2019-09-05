Омич в форме и с пистолетом выдает себя за полковника несуществующей партии

Posted 5 сентября 2019, 05:22
Published 5 сентября 2019, 05:22
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Мужчину задержали инспекторы ДПС, когда он находился за рулем автомобиля в форменном обмундировании. При нем находился травматический пистолет «ПМ-79» без документов. Сам омич никакого отношения к силовым структурам не имеет, а звание присвоил себе самостоятельно.
Сотрудникам полиции мужчина рассказал об идеи создания многонациональной военно-патриотической партии, полковником которой себя назначил заочно. Травматический пистолет омич купил шесть лет назад в оружейном магазине, но не зарегистрировал. Сейчас липовый полковник нигде не работает, а помогает жене-предпринимателю.