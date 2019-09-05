Омич в форме и с пистолетом выдает себя за полковника несуществующей партии

Мужчину задержали инспекторы ДПС, когда он находился за рулем автомобиля в форменном обмундировании. При нем находился травматический пистолет «ПМ-79» без документов. Сам омич никакого отношения к силовым структурам не имеет, а звание присвоил себе самостоятельно.