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Posted 5 сентября 2019, 05:22

Published 5 сентября 2019, 05:22

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Омич в форме и с пистолетом выдает себя за полковника несуществующей партии

Омич в форме и с пистолетом выдает себя за полковника несуществующей партии

5 сентября 2019, 05:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В правоохранительные органы обратилась жительница Омска. Она сообщила, что познакомилась в социальной сети с мужчиной, одолжила ему денег, а он пропал. Несостоявшимся кавалером оказался 51-летний омич, выдающий себя за полковника некой многонациональной военно-патриотической партии, сообщили в омском УМВД.

Мужчину задержали инспекторы ДПС, когда он находился за рулем автомобиля в форменном обмундировании. При нем находился травматический пистолет «ПМ-79» без документов. Сам омич никакого отношения к силовым структурам не имеет, а звание присвоил себе самостоятельно.

Сотрудникам полиции мужчина рассказал об идеи создания многонациональной военно-патриотической партии, полковником которой себя назначил заочно. Травматический пистолет омич купил шесть лет назад в оружейном магазине, но не зарегистрировал. Сейчас липовый полковник нигде не работает, а помогает жене-предпринимателю.

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